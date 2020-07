(dpa). Frische Himbeeren sind druckempfindlich. Daher lagern Verbraucher sie am besten in einem flachen Gefäß im Kühlschrank, rät die Verbraucherzentrale Bremen. Dabei die Himbeeren nicht übereinanderlegen und alles mit einem trockenen Tuch abdecken. Himbeeren enthalten wertvolle Nährstoffe – sie haben viel Vitamin C und Vitamin B. Zudem enthalten sie Mineralien wie Phosphor und Kalzium. Noch bis August können Verbraucher in Deutschland geerntete Himbeeren kaufen – gut für den ökologischen Fußabdruck, da diese in der Regel keine Flugmeilen hinter sich haben, erklären die Verbraucherschützer.

Himbeer-Buttermilch-Kuchen

Zutaten für 1 Springform:

250 g Himbeeren

120 g Butter

240 g Mehl

100 g Mandelblättchen

200 g Zucker

240 ml Buttermilch

1 Pck. Vanillezucker

2 Eier

1 TL Backpulver

½ TL Natron

1 Prise Salz

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Springform mit Backpapier auslegen, Rand buttern. Butter, Zucker und Vanillezucker cremig aufschlagen, dann die Eier unterrühren. Mehl mit Backpulver, Natron und Salz vermischen. Die Mehl-Mischung zusammen mit der Buttermilch unter die Butter-Zucker-Masse heben – nicht zu lange verrühren.

Teig in die Backform geben, Himbeeren darauf verteilen. Mandelblättchen mit zwei Esslöffeln Zucker vermischen und den Kuchen bestreuen, anschließend für etwa eine halbe Stunde backen. Droht der Kuchen zu dunkel zu werden, einfach ein Stück Alufolie darüberlegen. Wer will, kann den fertigen Kuchen mit Puderzucker bestreuen.