Zutaten für 4 Portionen:

8 Kartoffeln

1 Blumenkohl

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer

1 rote Chili

1 Dose stückige Tomaten

1 Dose Kokosmilch

200 ml Wasser

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Kurkuma

1 EL Garam Masala

Öl

Salz

Zunächst den Blumenkohl in kleine Röschen zerteilen, Kartoffeln in eineinhalb Zentimeter große Würfel schneiden. Zwiebeln würfeln, Knoblauch und Ingwer fein reiben. Chili der Länge nach halbieren, entkernen und in feine halbe Ringe schneiden.

Öl erhitzen und Blumenkohl anbraten – nicht zu heiß und immer mal wieder den Deckel auflegen. Dann Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Chili und Ingwer dazugeben und salzen. Das Ganze anschwitzen, bis die Zwiebeln weich sind. Mit Kurkuma und Kreuzkümmel würzen. Anschließend mit Kokosmilch sowie Wasser ablöschen und die Dosentomaten hinzufügen.

Nun das Ganze etwa eine halbe Stunde vor sich hin schmurgeln lassen und immer mal wieder umrühren. Wenn das Gemüse weich ist Garam Masala unterheben und mit Basmati-Reis servieren.