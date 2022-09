"Das Grundrezept besteht aus 250 Gramm Mehl, je 200 Gramm Butter und Zucker und einer Prise Salz", sagt die Münchner Backbuchautorin Christa Schmedes ("Backen. Für jeden Anlass das perfekte Rezept"). Für die Zubereitung ist weder ein Mixer noch eine Küchenmaschine ein Muss. Denn die leckeren Krümel lassen sich blitzschnell per Hand zusammenkneten.

Dafür kommen zunächst Mehl und Zucker - wer mag, kann auch Rohrzucker mit seinem Eigengeschmack nach Karamell und Melasse nehmen - in die Schüssel. Diese beiden Zutaten nun mit den Händen miteinander vermengen. Dann die in Flöckchen geschnittene Butter zügig mit der Mehl-Zucker-Mischung verkneten - und beim Kneten selbst festlegen, ob die Streusel eher grob oder eher fein geraten sollen.

"Wichtig ist, schnell zu arbeiten, damit sich die Zutaten gut miteinander verbinden", erklärt Schmedes. Und schon ist es fertig, das Topping. Roh zumindest.

Grundrezept lässt sich variieren

Für dieses Grundrezept gibt es zig Variationen. "In das Mehl kann man beispielsweise einen Teelöffel Kakaopulver sieben, dann bekommen die Streusel ein dunkleres Aussehen", sagt die Münchner Backbuchautorin Beate Wöllstein ("Die große Backschule. Perfekte Torten, Kuchen & Gebäck"). Fürs richtige Maß kommt so viel Kakaopulver ins Mehl, dass die Gesamtmenge bei 250 Gramm bleibt. Eine andere Möglichkeit: "100 Gramm Mehl durch 100 Gramm gemahlene Nüsse oder Mandeln ersetzen", so Christa Schmedes.

Ins Mehl können Sie nach Belieben auch etwas Marzipan hineinreiben. "Auch Gewürze jeglicher Art geben den Streuseln eine besondere Note", betont Beate Wöllstein. Das können beispielsweise Zimt, Vanille, Zitrone oder die klassischen Weihnachtsgewürze sein - der Kreativität sind hier quasi keine Grenzen gesetzt.

Wer besonders knusprige Streusel haben möchte, kann Mehl (200 Gramm) mit Haferflocken (50 Gramm) mischen. "Schön kross geraten Streusel auch mit dem richtigen Mehl", sagt Beate Wöllstein. Ihr Tipp: Statt Mehl Type 405 besser Mehl Type 550 nehmen. "Dadurch bekommen die Streusel mehr Festigkeit." ...