(csw). Mit einem kräftigen Dressing serviert, schmeckt Chinakohl roh besonders gut. Gute Partner im Salat sind unter anderem Tomaten, Gurken oder Paprika – und vor allem auch Obst wie Äpfel oder Orangen. Chinakohl gilt als leicht verdaulich und ist reich an Vitamin C. Außerdem enthält er nennenswerte Mengen Kalium, Kalzium und Folsäure. Lecker schmeckt der erst seit dem 20. Jahrhundert in Europa bekannte Kohl aber auch in Eintöpfen oder einer gemischten Gemüsepfanne (s. Rezept). Einen Strunk wie klassische Kohlköpfe besitzt der Chinakohl nicht. Allerdings kann man beim Kochen darauf achten, die etwas dickeren Rippen kurz vor den zarteren Blattenden in Topf oder Pfanne zu geben. Chinakohl lässt sich gut lagern und bleibt im Gemüsefach des Kühlschranks bis zu zehn Tage lang frisch.

Bunte Chinakohl-Gemüse-Pfanne

Zutaten für 2 Portionen:

200 g Chinakohl

1 Paprika

200 g Shiitake

100 g Zuckerschoten

1 Stück Ingwer

1 Knoblauchzehe

1 rote Chili

3 EL Erdnüsse (geröstet)

4 EL Sojasoße

3 EL Öl

1 EL geröstetes Sesamöl

1 TL Rohrzucker

Salz und Pfeffer

Chinakohl und die entkernte Paprika in Streifen schneiden. Pilze putzen und je nach Größe entweder in Scheiben schneiden oder vierteln. Chili der Länge nach halbieren, entkernen und in sehr feine Streifen schneiden. Knoblauch schälen und reiben oder sehr fein würfeln. Ingwer schälen und in sehr feine Streifen schneiden. Die Zuckerschoten diagonal halbieren.

Einen Esslöffel Öl erhitzen und Ingwer, Chili sowie Knoblauch andünsten. Als nächstes Paprikastreifen und Pilze dazugeben – etwa fünf Minuten anbraten, bevor auch Zuckerschoten und Chinakohl in die Pfanne wandern. Etwa drei Minuten anbraten. Das Ganze mit Sojasoße und dem gerösteten Sesamöl, sowie Rohrzucker würzen. Mit Salz und am besten frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Kurz vor dem Servieren die Erdnüsse dazugeben. Dazu passen Reis oder Quinoa.