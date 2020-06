Wer Fisch mag und die leichte Küche bevorzugt, der sollte es mal mit Ceviche probieren. Das Gericht stammt aus Peru. Dabei wird der Fisch nicht erhitzt, sondern allein durch Säure wie etwa Limettensaft gegart. Am besten geeignet ist laut des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE) ein halbfester, weißer Fisch wie Wolfsbarsch, Kabeljau, Seezunge, Dorade oder Flunder. Ceviche kann aber auch mit Lachs oder Thunfisch zubereitet werden. Vor der Zubereitung werden Haut und Gräten entfernt. Dann den Fisch in fingerdicke Streifen oder Würfel schneiden. Diese mit Limettensaft und etwas Salz marinieren und eine Viertelstunde abgedeckt ziehen lassen. Wenn der Fisch wie gekocht aussieht die überschüssige Marinade abgießen und den Fisch mit fein geschnittenen roten Zwiebeln, Chili, Koriander und in Stücke geschnittenem Stangensellerie mischen. Gut passen auch Knoblauch, frische Kräuter, Melone, Tomate und Paprika. Als Beilage werden laut BZfE in Südamerika traditionell Süßkartoffeln, Maiskolben oder etwas Brot gereicht. (csw/Getty)