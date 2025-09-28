Wie trinken die Deutschen am liebsten ihren Kaffee?
Wie wärs mit einem Klatsch über Kaffee? Schließlich bekommen viele nie genug davon und so mancher braucht ihn sogar. Hier sind die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage zum Kaffeegenuss.
Berlin (dpa) - Fast alle, die diesen Text lesen, gehören dazu: Sie sind Kaffeetrinker. Ganze 92 Prozent der Deutschen tun dies laut Daten einer repräsentativen Umfrage von Ipsos Observer im Auftrag von Aral. 68 Prozent davon trinken ihn täglich, 15 Prozent mehrmals wöchentlich.
Hier sind noch ein paar Kaffee-Fakten zum Erzählen beim Frühstückstisch oder beim nächsten
