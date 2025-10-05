Montag, 06. Oktober 2025

Plus Taylor-Swift-Effekt?

Sauerteig auf Höhenflug

Lange galt Sauerteig als Relikt aus Omas Küche – heute ist das alte Handwerk wieder voll im Trend. Nicht nur Influencer sind für den Hype verantwortlich.

05.10.2025 UPDATE: 05.10.2025 04:05 Uhr 1 Minute, 48 Sekunden
Sauerteigbrot-Bäckerei
Szene-Cafés und Backstuben setzen schon länger auf den Sauerteig-Trend.

Stuttgart (dpa) - Taylor Swift macht es und Herzogin Meghan zeigt in ihrer Netflix-Doku, wie es geht: Der Sauerteig hat es aus der Nische ins Rampenlicht geschafft. Millionen Menschen weltweit widmen sich der alten Backtradition. Auf Instagram und Tiktok findet man unter den passenden Hashtags Millionen Beiträge. Doch auch in der wirklichen Welt ist Omas Klassiker ein

