tmn/csw. Wie schmeckt der Frühling? Die meisten denken dann wohl unter anderem an Spargel. Die grünen und weißen Stangen überzeugen nicht nur in Sachen Geschmack, darin steckt auch Gutes für unseren Körper. Und Spargel ist längst nicht nur ein Gemüse, das am Wochenende groß zelebriert und mit Hollandaise serviert werden muss.

> Viel Wasser, wenig Kalorien: Das bedeutet: 100 Gramm grüner oder weißer Spargel kommen auf rund 20 Kilokalorien – natürlich ohne Soße oder braune Butter gerechnet. Und: Da das Gemüse lange im Magen verweilt, ist man nach dem Essen lange satt.

> Pflanzenstoffe mit positiven Effekten: Auch in Sachen Nährstoffe kann Spargel punkten. In dem Gemüse steckt ein vergleichsweise hoher Gehalt an Vitamin C und Vitamin E. Außerdem liefert er dem Körper die Mineralstoffe Magnesium und Kalium, die unter anderem für die Funktion des Nervensystems wichtig sind.

Darüber hinaus enthält Spargel verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe. Was genau sie dem Körper bringen können, wird in der Wissenschaft noch diskutiert. So gibt es laut der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement die Annahmen, dass sie Entzündungen hemmen, den Blutdruck regulieren und den Cholesterinspiegel senken können.

> Schnelle Spargel-Pasta ohne Gedöns: Spargel ist so gesund und lecker, dass er ein Plätzchen in der Alltagsküche verdient hat. Ganz unaufwendig und wirklich lecker ist dieses Rezept. Für zwei Portionen werden benötigt: 250 g weißer Spargel, 250 g grüner Spargel, 200 g Karotten, 200 g Penne-Nudeln, 250 ml Sahne, glatte Petersilie, Kerbel, etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer.

Weißen Spargel komplett schälen, den grünen Spargel im unteren Drittel, trockene Enden abschneiden. Spargel in etwa vier Zentimeter lange Stücke schneiden. Karotten ebenfalls schälen, dann längs halbieren und in vier Zentimeter große Stücke schneiden.

In der Zwischenzeit Salzwasser zum Kochen bringen. Nudeln entsprechend der Packungsanweisung garen. Zehn Minuten vor Ende der Kochzeit Karotten dazugeben, acht Minuten davor die Spargelstücke. Währenddessen Kerbel und Petersilie fein hacken. Sahne in eine große Pfanne geben und zwei Minuten sanft köcheln lassen. Nudeln und Gemüse abgießen, 200 ml Nudelwasser auffangen und zur Sahne geben. Gemüse und Nudeln dazugeben, mit Salz, Pfeffer und ...