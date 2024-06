Von Constanze Werry

Während sich Deutschland und Schottland bei der EM auf dem Spielfeld begegnen, kann man die Gelegenheit nutzen nicht nur die Spielweise der Schotten zu analysieren, sondern das Land auch kulinarisch etwas besser kennenzulernen. Hier drei Klassiker, die sich bestens als Fingerfood zum Spiel genießen lassen.

> Schottische Eier: Ob die Schottischen Eier wirklich aus Schottland stammen, ist zwar umstritten – ein klassischer Snack in Kneipen Großbritanniens sind sie allemal. Für vier Portionen benötigt man 5 Eier, 250 g gemischtes Hackfleisch oder Wurstbrät – zum Beispiel kann man einfach zum Innenleben von Bratwürsten greifen, etwas Mehl und Paniermehl. Zuerst werden vier der Eier in acht bis neun Minuten hartgekocht. In der Zwischenzeit entweder das Brät aus der Pelle drücken oder das Hackfleisch mit einem Teelöffel Senf, etwas Muskat, Salz, Pfeffer und einer sehr fein gewürfelten Zwiebel würzen. Brät oder Hackfleisch gut durchkneten. Das fünfte Ei mit Salz und Pfeffer in einer Schüssel verquirlen.

Die Eier pellen, anschließend mit Hackfleisch ummanteln, dann in Mehl wälzen. Die melierten Eier nun im verquirlten Ei wenden und mit Semmelbröseln panieren. Zu guter Letzt die Eier in 160 Grad heißem Fett etwa fünf Minuten frittieren. Dazu passen leckere Dips – ein guter Begleiter ist außerdem Krautsalat.

> Tattie Scones: Diese Scones haben nichts mit jenen Scones zu tun, die zu einer klassischen britischen Teatime gereicht werden – vielmehr sind sie eigentlich Teil eines traditionellen schottischen Frühstücks. Doch sind diese Kartoffel-Pancakes viel zu lecker, um sie nicht auch mittags oder abends zu schnabulieren. Und die Zubereitung ist auch denkbar einfach. Normalerweise nimmt man dafür Kartoffelbrei vom Vortag, man kann ihn aber auch frisch zubereiten.

Für zwei Portionen braucht es 500 g Kartoffelbrei, etwa 100 g Mehl, ½ TL Salz, Öl zum Ausbacken. Den Kartoffelbrei mit Mehl und Salz verkneten – bei frischem Kartoffelbrei noch ein bisschen Butter hinzufügen. Den Teig zu etwa faustgroßen Kugeln rollen und diese zu weniger als einen Zentimeter dicken Fladen ausrollen. Diese nur noch ausbacken und schon sind die Tattie Scones fertig. Für die EM-Fingerfood-Variante einen Kräuterquark-Dip oder saure Sahne dazu servieren.

> Cranachan: Der Klassiker, wenn es um schottische Desserts geht. Für vier Portionen braucht man 500 g Himbeeren, 250 ml Schlagsahne, 4 EL Honig, 4 EL Haferflocken, 20 ml Whiskey und ein paar Himbeeren für die Dekoration.

Die Haferflocken ohne Fett anrösten und abkühlen lassen, Honig mit Whiskey verrühren. Die gut gekühlte Sahne steifschlagen, den Whiskey-Honig sowie die Hälfte der Haferflocken unterheben. Himbeeren und Sahne abwechselnd in Gläser schichten und eine Stunde kühlstellen. Mit den restlichen Haferflocken und einigen Himbeeren dekorieren – fertig!