Zutaten für 4 Portionen:

1 großer Blumenkohl

400 g Nudeln

200 g Parmesan (gerieben)

50 g Mandeln (gerieben)

2 Knoblauchzehen

Olivenöl

Kurkuma

Chiliflocken

Salz und Pfeffer

Backofen auf 220 Grad vorheizen. In der Zwischenzeit den Blumenkohl in mundgerechte Röschen zerteilen und in eine Schüssel geben. Etwas Öl hinzufügen und den Blumenkohl mit etwas Salz und Kurkuma würzen. Solange immer wieder wenden, bis sich das Kurkuma gleichmäßig auf dem Blumenkohl verteilt hat. Diesen anschließend eine halbe Stunde im Ofen rösten.

In der Zwischenzeit Nudeln entsprechend der Packungsanweisung kochen. Knoblauch sehr fein würfeln. 50 g Parmesan mit Mandeln und Chili vermischen. Beim Abgießen der Nudeln 300 ml Nudelwasser auffangen und zurück in den Topf geben. Knoblauch hinzufügen und den restlichen Parmesan unterrühren, bis er geschmolzen ist. Mit Salz und Pfeffer würzen. Dann die Nudeln unterheben und ganz zum Schluss den Blumenkohl dazugeben. Mit Parmesan, Mandeln und Chiliflocken bestreut servieren.