Eissandwiches sind die perfekte Möglichkeit, übrig gebliebene Waffeln und Eiscreme zu kombinieren. Ein weiterer Pluspunkt: Durch die Waffeln bleiben die Hände perfekt sauber. Und sie lassen sich schon einzeln portioniert einfrieren.

Rezept für 8 Portionen:

Zutaten für die Eiscreme

25 g Kakaopulver zum Backen

80 g Zucker

200 ml Milch

200 ml Sahne

50 ml Likör

100 g Schokotröpfchen

Zutaten für etwa 3 Waffeln

65 g weiche Butter

40 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Ei

125 g Mehl

1 Messerspitze Backpulver

90 ml Milch

Öl für das Waffeleisen

Für die Eiscreme alle Zutaten (bis auf die Schokotröpfchen) in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die Masse in eine Eismaschine füllen und etwa 1 Stunde rühren lassen. Dann die Schokotröpfchen dazugeben und 5 Minuten weiter rühren. Die Eismasse in eine Schüssel geben und über Nacht durchfrieren lassen.

Für die Waffeln Butter, Zucker und Vanillezucker in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen verrühren. Ei, Mehl, Backpulver und Milch dazugeben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Das Waffeleisen vorheizen und mit etwas Öl bestreichen. Nacheinander den Teig zu Waffeln abbacken. Die Waffeln komplett auskühlen lassen. Dann in die einzelnen Herzchen teilen.

Von der Eiscreme große Kugeln abstechen und je eine Kugel zwischen zwei Waffelherzen positionieren. Etwas festdrücken und die Eissandwiches einfrieren.