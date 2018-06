Zutaten für 2 Portionen:

400 g Blumenkohl

300 g Kartoffeln

2 Tomaten

1 Zwiebel

1 Stück Ingwer

1 Knoblauchzehe

2 Chili

2 EL Butterschmalz oder Öl

1 EL Currypulver

Salz

Kartoffeln schälen und in drei Zentimeter große Würfel schneiden. Blumenkohl waschen und in Röschen zerteilen. Zwiebel, Ingwer und Knoblauch schälen und fein würfeln. Chili in Ringe schneiden. Butterschmalz in einem Topf zerlassen, Zwiebel glasig andünsten. Dann Ingwer, Knoblauch, Chili und Kartoffeln dazugeben. Drei Minuten braten. Anschließend Blumenkohl, die zuvor gewürfelten Tomaten und Curry dazugeben, salzen und mit 150 ml Wasser aufgießen. Bei geschlossenem Deckel etwa 20 Minuten sanft köcheln lassen, bis Kartoffeln und Blumenkohl weich sind. Wer will, kann das Ganze mit einem Schuss Sahne verfeinern. Dazu passt Reis.