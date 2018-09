Köln (dpa/tmn) - Nicht jedes Kind mag richtige Eier. Manche stehen mehr auf die schokoladigen Pendants. Und wenn die dann noch mit Eis gefüllt sind, bleibt garantiert nichts davon übrig - nicht nur an Ostern.

Zutaten: 3 bis 4 Überraschungseier (halbiert), 300 ml Milch, 50 g Zucker, 1 Messerspitze Zimt, 1 EL Vanillezucker, bunte Zucker- oder Schokostreusel zum Bestreuen.

Zubereitung: Die Milch mit dem Zucker, dem Zimt und dem Vanillezucker aufkochen und abkühlen lassen. Anschließend in der Eismaschine nach Anleitung des Herstellers gefrieren. Alternativ friert man die Masse in einer Eisdose ein und mixt sie mit einem Schneebesen oder einem Pürierstab während des Gefrierens immer wieder auf - so lange, bis das Eis cremig gefroren ist. Die Eiscreme in die Überraschungsei-Hälften füllen und mit den Streuseln verzieren.