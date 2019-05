Von Amelie Breitenhuber

Der US-amerikanische Autor David Graeber hat den Begriff «Bullshit-Job» geprägt. Seine These: Es gibt immer mehr Tätigkeiten, die vollkommen sinnlos sind - so sinnlos, dass selbst die ausführende Person sich nicht mehr einreden kann, dass es dafür irgendeinen stichhaltigen Grund gibt. Umgekehrt ist es aber gar nicht so leicht zu sagen, was einen Job überhaupt sinnvoll macht.