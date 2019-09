„Eine erfolgreiche Bewerbung erfordert eine individuell auf die persönliche Situation zugeschnittene Strategie und gute Vorbereitung“, weiß Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg. Sie konnte Frau Petra Lehmann, eine ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet, für diese Veranstaltung gewinnen.

Sie erhalten Informationen zur klassischen schriftlichen Bewerbung, aber auch zu alternativen Bewerbungsstrategien und zum souveränen Umgang mit Online- Bewerbungsverfahren. Sie sind interessiert?

Dann kommen Sie am 17.September 2019 um 9.00 ins Berufsinformationszentrum (Raum 235) der Agentur für Arbeit in Heidelberg, Kaiserstraße 69-71.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sie haben noch Fragen? Rufen Sie Petra Bölle an: 06221/524220