München (dpa) - Wer mit dem Motorrad verreist, darf das zulässige Gesamtgewicht der Maschine nicht überschreiten. Das Leergewicht in den Papieren reicht für die Ermittlung der Zuladung oft nicht aus. Hier werden laut ADAC vielfach Von-Bis-Werte genannt. Die relevante Größe ist nicht die amtliche Leermasse, sondern das reale Gewicht mit Tankfüllung und Sonderausstattung. Also lieber messen.

Dazu kann die noch nicht beladene Maschine mit vollem Tank nacheinander mit dem Vorder- und dann mit dem Hinterrad auf eine entsprechend belastbare Personenwaage gestellt werden. Der ADAC rät, die Maschine über ein neben der Waage liegendes Brett auf die Waage zu rollen und sich beim Wiegen von einer zweiten Person helfen zu lassen. Dabei die Maschine leicht seitlich stüzten.

Die Summe aus den zwei Messungen gibt das echte Basisgewicht. Die Differenz aus dem maximal erlaubten Gewicht in den Papieren und dem ermittelten Basisgewicht ergibt die Zuladung. Dazu gehören auch Fahrer und Beifahrer, die stets in voller Montur zum Wiegen antreten.

Beim Beladen gehören schwere Sachen möglichst weit nach unten. Die Seitenkoffer sind am besten gleich schwer beladen. Die Masse sollte man möglichst in die Nähe des Schwerpunkts des Motorrads rücken. Das Vorderrad sollte so wenig wie möglich entlastet werden, so dass schwere Dinge eher im Tankrucksack als im Topcase zu verstauen sind. Hinterradfederung, Reifendruck und Scheinwerfer sind gemäß Bedienungsanleitung anzupassen.