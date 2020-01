Der neue VW California basiert auf dem just anlaufenden T6.1, verfügt also nun über eine deutlich präzisere, elektromechanische Lenkung. Werksfoto

Von Heiko P. Wacker

Halifax. Seine Premiere durfte der neue California im späten Sommer in Düsseldorf feiern, inzwischen konnte er erstmals zeigen, was er so drauf hat. Dabei bewies die Neuauflage des Fernweh-VW, dass man auch eine Reise-Ikone noch verbessern kann. Diese startet ab 48.796 Euro in die neue Campingsaison 2020.

Hintergrund VW T6.1 California Reisemobil, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4904/1904/1990/3000 mm, 2-Liter-TDI: 81 kW/110 PS, 110 kW/150 PS, 146 kW/199 PS, Abgasnorm: Euro 6d TEMP-EAVP, Allrad oder DSG ab 150 PS, max. [+] Lesen Sie mehr VW T6.1 California Reisemobil, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4904/1904/1990/3000 mm, 2-Liter-TDI: 81 kW/110 PS, 110 kW/150 PS, 146 kW/199 PS, Abgasnorm: Euro 6d TEMP-EAVP, Allrad oder DSG ab 150 PS, max. Anhängelast: 750/2500 kg (ungebremst/gebremst), Zuladung: 488 bis 816 Kilo, zul. Gesamtgewicht: 3080 Kilo, Innenausstattung: Bett unten 2 x 1,14 m, oben: 2 x 1,2 m; Kompressor-Kühlbox 42 l, Zweiflammkocher, Spüle, Frisch-/Abwassertank, Preise: VW T6.1 California Beach ab 48.795,95 Euro.

Die enge Verwandtschaft zum kürzlich neu aufgelegten T6.1 ist auf den ersten Blick sichtbar, die neue Front, hinter der sich beispielsweise eine elektromechanische Lenkung und somit auch allerhand Assistenzsystematik verbergen, sei hier nur beispielhaft erwähnt. Allerdings gibt es den California nicht mit allen Motoren, wie sie für Kastenwagen oder Pritschenmodelle feilgeboten werden, sondern nur mit drei Vierendern, die 110, 150 oder 199 PS aus jeweils zwei Litern Dieselhubraum schöpfen, und die neueste Abgasnorm Euro 6d TEMP-EAVP erfüllen.

Die ohnedies nur in homöopathischen Dosen verkauften Benziner wurden übrigens gestrichen, womit sich der VW Transporter allerdings auch aus China zurückzieht, dort mag man keine Selbstzünder. Bis der T7, die für das kommende Frühjahr angekündigte elektrische Variante mit 112 Strom-PS oder eventuelle Hybridlösungen anrollen, ist China damit kein Thema mehr. Allrad, DSG oder beides zusammen hingegen ist selbstredend am Start. Allerdings will das auch bezahlt sein, wer den größten Motor im Flaggschiff namens "Ocean", ein 7-Gang-DSG und Allrad haben möchte, der startet ab 78.724 Euro. Dann kann man aber auch sehr nobel an Ecken übernachten, an die andere erst gar nicht kommen.

Doch der Reihe nach, erst ein Blick auf die Modellpalette der California-Familie, die Zuwachs bekam. Denn die bisherige Trilogie aus Beach, Coast und Ocean, alle drei eint das Aufstelldach mit zwei Schlafplätzen im Himmelreich, die Küche war Coast & Ocean vorbehalten, wird um eine Variation erweitert. Künftig gibt es den California "Beach Tour", der ab 50.754 Euro als Doppellader mit zweiter Schiebetür und bis zu sieben Sitzplätzen punkten kann, und zusätzlich den "Beach Camper", der ab 48.796 Euro startet, und eine pfiffige Miniküche in der linken Innenverkleidung bietet.

Das macht den Neuzugang zum idealen Begleiter für all jene, die Ladetalente schätzen, unterwegs aber dennoch auf den Kaffee am Strand nicht verzichten möchten: Zwei Jahre Entwicklungszeit stecken im auf den Millimeter gestrickten Feature, die Küche lässt sich lässig aus der Flanke herausziehen, und bietet einen Einflamm-Kocher sowie eine hygienische Ablageschale. Auch den klassischen Tisch, der in der rechten Schiebetür mitreist, kann man hier noch einhängen, zwei kleine Ausklapphaken ersetzen im "Drinnenmodus" zwei der störenden Alubeine, die fürs "Draußen" natürlich gebraucht werden. Denn eigentlich nutzten viele ihren Cali am liebsten dann, wenn man das "Draußen" auch genießen kann. Die beiden Klappstühle in der Heckklappe sind natürlich nach wie vor an Bord!

Auch an das "Drinnen" wurde freilich Hand angelegt, Coast und Ocean profitieren vom neuen Design der voll ausgestatteten Küche, wobei der traditionelle Grundriss, der sich direkt vom T2-Camper der 1970er-Jahre ableiten lässt, nicht angegriffen wurde. Wie gewohnt besteht der Korpus aus leichtem Alu-Sandwich, und auch an der 42 Liter messenden Kompressor-Kühlbox oder am Zweiflammkocher wurde nichts verändert. Indes kommen nun neue Alu-Griffleisten in den Türen der Küche und ebenfalls neue Tasten zum Öffnen der Küchenoberfläche zum Einsatz. Im Heckschrank wurden die Jalousien, die bei unsanfter Bedienung gerne entzwei gingen, durch deutlich stabilere Schiebetüren ersetzt, und auch das Design der Schränke wurde erneuert. Helles "Bright Oak" oder alternativ das dunklere "Graphit Grey" sorgen für ein angenehmes Ambiente, die Sitzbezüge und -verkleidungen sind auf den Möbelkorpus abgestimmt: Beide Ausführungen überzeugen mit ihrem modernen, dennoch aber sehr wohnlichen Stil. Verbessert wurde auch das obere Bett: Das Aufstelldach schiebt der California Ocean auf Knopfdruck in die Höhe, Coast und Beach setzen auf Muskelkraft. Oben schläft man nun nicht mehr auf einem Lattenrost, sondern auf Federtellern, und das ist sehr bequem.