Der Sonne entgegen: Im Campingbus „VanPaul“ kann man ganz entspannt in den Urlaub düsen. Foto: wac

Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Sharing ist schwer angesagt, auch im Bereich der Reisemobile: Plattformen wie PaulCamper haben tausende Fahrzeuge am Start. Die Berliner Experten haben zudem "VanPaul" kreiert, einen Campingbus für vier Personen auf Basis des VW Transporters. Komplettfahrzeuge mit 150 PS starten ab 55.870 Euro.

TECHNISCHE DATEN Reisemobil, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 5304/1 904/2550/3400 mm, 2-Liter-TDI: 150 PS bei 3250 U/min, max. Drehmoment: 340 Nm bei 1500 – 3000 U/min, 7-Gang-DSG-Getriebe, Höchstgeschwindigkeit: 169 km/h, Leergewicht: 2 250 kg, Zuladung: 750 kg, Innenausstattung: 4 Sitz- und Schlafplätze (120x200, Ein-Flammen-Kartuschen-Gaskocher, Spüle, 13 Liter Frisch- und Abwasserkanister im Küchenblock, el. Tauschpumpe, Kompressor-Kühl-Gefrierbox 40 l, isoliertes Kunststoff-Hochdach, Bord-Elektrik mit internem Ladegerät, Campingbatterie 100 Ah, Solarmodul (130 Watt), Luftstandheizung: 2 kW. Preise Basisfahrzeug: ab 35.795, Preise Ausbau: ab 14.999 Euro. Infos unter: paulcamper.de.

Gerade in der aktuellen Situation ist ein Reise-Bulli als Basis eines Individualurlaubs für viele ein Traum, selbst wenn es nur ein gemieteter Camper auf Zeit ist. Allerdings macht es durchaus Sinn, vor dem Kauf eines Fahrzeugs, das diverse Tausender kosten kann, ein Wochenende oder ein paar Tage "zur Miete" zu campen, gibt es doch unzählige Varianten alleine den VW Transporter betreffend. Sollen die Möbel herausnehmbar sein? Brauche ich ein Hochdach, und wo kann ich so ein Fahrzeug dann im Winter unterstellen? Möchte ich zwei oder vier Betten haben?

Eine speziell für den Einsatz als Vermiet-Reisemobil gedachte Version entstand unter der Regie von PaulCamper. Dort sind aktuell knapp 6000 verschiedene Campingbusse, Kastenwagen, Alkoven, Teil- und Vollintegrierte von Privat am Start. Die Mieteinnahmen ermöglichen so manchem Besitzer erst den Unterhalt des Fahrzeugs. Zudem darf eine Sache nicht vergessen werden: Die meisten Camper werden nur wenige Wochen im Jahr genutzt, Sharing hat deshalb auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Ausgehend von diesem Punkt war es nicht mehr weit zum "VanPaul", der mit vier Sitz- und Schlafplätzen dem am häufigsten nachgefragten Camper-Fahrzeug entspricht. Außerdem profitiert "Paule" vom Kult rund um den VW-Bus.

Basis aller Reisefreuden ist ein neuer VW Transporter Kastenwagen mit Hochdach, langem Radstand und dem 150 PS starken Diesel, der aktuell ab 40.871 Euro erhältlich ist; theoretisch könnte man auch die 90 PS starke Basisvariante zu 35.795 Euro wählen. Die Lackierung in "candyweiß", sie ist eine der aktuell fünf ohne Aufpreis im Programm gelisteten Farben, wird durch eine Folierung der unteren Fahrzeughälfte belebt, die Beschichtung in "Charcoal Matt Metallic" ist schick und fängt auch mal einen Kratzer auf, wenn auf Korsika mal wieder zu eng ums Gebüsch gezirkelt wird.

In die Entwicklung des Innenausbaus flossen auch Daten und Wünsche der Sharing-Plattform ein. Genau deshalb ist der Camper ein sehr robuster Kumpel mit klassischem Zuschnitt und einem Gummiboden im Fahrerhaus. Die Möbel sind funktional und stabil, die Arbeitsplatte aus Bambus wirkt als Blickfang. Darunter stehen je 13 Liter Frisch- und Abwasservolumen bereit, dank herausnehmbarer Kanister im Küchenblock reist das Wasser frostsicher mit. Damit lässt sich auch ein Winterurlaub realisieren, während für heiße Tage gut gekühlte Getränke im 40 Liter messenden Kompressor-Kühlschrank einen Platz finden. Die Front der mit Rollläden und nicht eben zierlichen Scharnieren versehenen Möbelzeile ist mit HPL beschichtet, "High Pressure Laminat" genannt. Die sieben Schrankfächer und die Schublade bieten Platz genug für Geschirr, Lebensmittel, die Kanister und den Kartuschenkocher im Plastikkoffer.

Vier Schlafplätze gibt es insgesamt. Oben bietet ein Dachbett in den Abmessungen 2 x 1,2 Meter dank der sieben Zentimeter dicken Matratze überraschend viel Liegekomfort, unten wird auf der nach vorne umgeklappten Zweiersitzbank genächtigt. Die dreifach gefaltete Kaltschaum-Matratze misst zwölf Zentimeter, die Liegefläche ist ebenso groß wie oben, wobei die Gesamthöhe des im Hause "JS Camperworks" in Berlin gefertigten Reisemobils mit immerhin 2,55 Metern für normale Garagen zu viel ist. Dafür ist das isolierte Hochdach ein Garant für die ganzjährige Nutzbarkeit auch bei Minusgraden. Zudem ist Paule dank intelligenter Bord-Elektrik bis zu fünf Tage komplett autark: Die Campingbatterie fasst 100 Amperestunden, sie wird während der Fahrt oder vom 130 Watt-Solarmodul auf dem Dach geladen, das selbst an trüben Tagen Strom liefert. Ein intelligenter Laderegler kümmert sich um das Energiereservoir, eine Ertrags- und Verbrauchserfassung gibt Auskunft über den Stand der Dinge. Leider ist das Display tief unter dem Fahrersitz montiert, und auch ein 220-Volt-Außenanschluss ist nicht serienmäßig verbaut.

Für den Campingausbau muss man ab 14.999 Euro kalkulieren, ein vernünftig ausgestattetes Fahrzeug mit DSG oder Navi liegt dann bei rund 60.000 Euro. In der Vermietung wiederum rangiert das Modell je nach Jahreszeit zwischen 69 und 99 Euro pro Tag, wobei alle Kilometer inklusive sind wie eine Vollkaskoversicherung.