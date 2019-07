Von Axel F. Busse

Frankfurt. Den Pokal für das aufregendste Auto aus dem VW-Konzern haben sich die Entwickler des Passats längst abgeschminkt, aber dafür bauen sie eines der erfolgreichsten: Im März verließ das 30-millionste Exemplar dieses Namens das Produktionsband und schon wieder ist ein neuer Vertreter der Familie in Sicht: Im September wird der runderneuerte Vier- oder Fünftürer für die Kunden da sein, natürlich mit mehr Assistenz-, Informations- und Online-Möglichkeiten als je zuvor.

Die Bezeichnung "Vertreterauto" mag etwas uncharmant klingen, doch es ist letztlich auch ein Qualitätsbeweis, dass der Kombi mit rund 80 Prozent Verkaufsanteil das Gros der Absätze in Deutschland ausmacht. Seit 1973 dauert diese Erfolgsgeschichte nun schon an, fast ein Viertel aller in Europa verkauften Kombis tragen die Typenbezeichnung Passat.

Länge x Breite x Höhe (in m): 4,89 x 1,83 x 1,52

Radstand (m): 2,79

Motor: R4 Turbodiesel, 1968 ccm

Leistung: 140 kW / 190 PS

Max. Drehmoment: 400 Nm bei 1900 - 3300 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 7,7 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 5,0 Liter

CO2-Emissionen: 132 g/km (Euro 6)

Leergewicht / Zuladung: 1690 kg / 590 kg

Kofferraumvolumen: 650 -1780 l

Preis: 45.290 Euro

Alle Benzin- und Dieselaggregate sind inzwischen mit einem Partikelfilter ausgestattet. Die Leistungsspanne reicht von 120 (Diesel) bis 272 PS (Benziner). Der stärkste Selbstzünder ist ein doppelt aufgeladener Zweiliter-Motor mit 240 PS. Dazu gibt es noch das Modell GTE, ein Plug-In-Hybrid mit 218 PS, der jedoch zum Marktstart noch nicht im Verkauf ist. Die Preise beginnen bei 31.930 Euro für die Limousine.

Das technisch anspruchsvollste Modell, der GTE, konnte bei der Präsentation des Facelifts schon ausprobiert werden. Dank eines leistungsfähigeren Akkus ist die Strecke, die elektrisch zurückgelegt werden kann, auf 55 Kilometer gestiegen. Dies ist nach dem neuen WLTP-Messzyklus ermittelt, nach dem alten NEFZ-Modus wären es 70 Kilometer gewesen. Die leistungsfähigere Batterie hat nun eine Kapazität von 13 kWh, bisher waren es knapp zehn. An der Haushaltssteckdose soll eine leere Batterie in knapp sechs Stunden wieder fit sein.

Der Kombimotor unter der Haube besteht aus einem 1,5-Liter-TSI-Vierzylinder, der es auf 156 PS Leistung bringt und einem 85 kW starken Elektromotor zusammen. Rein elektrisch kann der GTE bis zu 130 km/h schnell fahren, maximal sind 225 km/h drin. 400 Newtonmeter Drehmoment werden als maximale Durchzugskraft angegeben und dieser respektable Wert ist beim Fahren deutlich zu spüren. Druckvoll beschleunigt der 1,8 Tonnen schwere Wagen hoch, das Doppelkupplungsgetriebe mit sechs Gängen portioniert die Kraft bedarfsgerecht und übt die Gangwechsel sehr geschmeidig aus. Bisher hat der GTE lediglich vier Prozent des Gesamtabsatzes ausgemacht, VW rechnet wegen der besseren Leistungswerte mit einer Steuerung in den zweistelligen Bereich.

Aber es dauert eben noch bis zur Markteinführung, sodass zunächst lediglich aus vier Diesel- und drei Benzinmotoren gewählt werden kann. Wichtige Entwicklungsziele waren die Verbesserung der ohnehin bewährten Langestreckentauglichkeit und des Geräuschkomforts. Am Beispiel der mit einem höheren Fahrwerk und Allrad ausgestatteten Alltrack-Version des 190-PS-Diesels lässt sich das Gelingen dieses Vorhabens gut demonstrieren. Im höchsten Gang auf der Autobahn schnurrt der Passat Variant unauffällig dahin, reagiert spontan auf zusätzliche Leistungsanforderung und ist dabei handlich und übersichtlich. Fünf Liter sollen laut Hersteller für 100 Kilometer reichen, bei der Testfahrt errechnete der Bordcomputer 6,8 Liter, was gemessen an Größe, Leistung und Ausstattung des Fahrzeugs kein schlechter Wert ist.

Im Innern ist es das Infotainment-System, das zunächst die Aufmerksamkeit der Insassen bindet. Es ist ständig online und kann so bei laufender Navigation im Nu auf aktuelle Geschehnisse reagieren. Die Bedienung über den großen und übersichtlichen Touchscreen wird von auffälligen Quittungstönen begleitet, eine haptische Rückmeldung fehlt allerdings. Das gilt auch für die vertraute USB-Buchse, denn VW ist in dieser Hinsicht schneller als viele Kunden. Wer sein Smartphone nicht steckerlos über die induktive Ladeschale mit Strom versorgen kann, wird in den meisten Fällen einen Adapter brauchen. Optischer Appetithappen: Die Farbakzente der Ambiente-Beleuchtung spiegeln sich auch im Infotainment und im Digital Cockpit wider.