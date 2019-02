Von Heiko Wacker

Heidelberg. Suzuki Baleno? Den kennen wir doch! Ja - und nein, denn in der Historie der japanischen Marke gab es den Baleno schon einmal, das war ab Mitte der 1990er-Jahre. Kurz nach der Jahrtausendwende war dann erst einmal Schluss und der Liana am Start. Doch seit der vorletzten IAA gibt es ihn wieder, den Kleinwagen: mit fünf Türen, zwei Motoren und vor allem für kleines Geld. Los geht’s ab 13.790 Euro. Zudem ist die Preisliste erfreulich überschaubar, selbst in der Maximalausstattung mit großem Motor und Automatikgetriebe knackt er nicht die 20.000 er-Marke.

Doch der Reihe nach, erst eine Runde ums Auto, dem die knackigen kurzen Abmessungen gut zu Gesicht stehen, die rundlich gedrungene Front und das kurz ausgeführte Heck geben dem Design eine innere Stimmigkeit, die sich im Fahrgastraum fortsetzt. Vorne nämlich sitzt man auch dann noch bequem, wenn man 180 oder mehr Längenzentimeter hinters Lenkrad wuchtet - das ist längst nicht in jedem Kleinwagen so. Hinten freilich geht es ein wenig beengter zu, das betrifft auch die Türausschnitte. Immerhin baut der Schweller schön niedrig.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Fünftüriger, fünfsitziger Kleinwagen, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 3,995/1,745/1,46-1,47/2,52 m; Wendekreis: 9,8-10 m; Kofferraumvolumen: 355-1 085 l; Leergewicht: 940-1 010 kg; Motoren: Drei-/Vierzylinder-Benziner mit 1 und 1,2 Litern, Leistung 112 PS bei 5 500/min und 90 PS bei 6 000/min, max. Drehmoment: 120-170 Nm, 0-100 km/h: 11-12,3 Sek., Höchstgeschwindigkeit: 180-200 km/h, Testverbrauch ("1.0 Boosterjet", Sechsgang-Automatik): 6,4 Liter, CO2-Emission: 99-124 g/km. Preise: 13.790.( Version "Basis" mit 90 PS und Sechsgang-Schaltgetriebe) bis 19.490 Euro.

Im Cockpit wiederum findet man sich schnell und fast durchweg intuitiv zurecht, und so verhält es sich auch in Sachen Navigationssystem. Fürs Dosieren der Motorenschübe, zwei Aggregate stehen zur Auswahl, sind eine manuelle Schaltbox mit fünf Gängen sowie eine sechsstufige Automatik zuständig, die es nur in Kombination mit der höchsten Ausstattungslinie gibt. Die nennt sich "Comfort", und ist wiederum fest mit dem stärkeren Aggregat verbandelt, das 112 PS aus 998 Kubikzentimetern schöpft. Womit wir bei den Antrieben wären …

Unter der Haube werkeln ein Vierzylinder mit 1,2 Litern und 90 PS, den es wiederum auch als Hybrid gibt. Potenter als dieser "Dualjet" genannte Sechszehnventiler ist der "1.0 Boosterjet", der seinen martialisch angehauchten Namen keineswegs zu Unrecht trägt, spurtet doch der fast genau eine Tonne wiegende Baleno vehement durch den Verkehr und in der Schaltervariante auf bis zu 200 km/h.

Den Sprint auf Tempo 100 absolviert er in 11,4 Sekunden, die Automatik ist noch einmal 0,4 Sekunden schneller im Erreichen des Landstraßentempos. Im Schnitt gönnt sich der Dreizylinder 6,4 Liter Super, wie unser Praxistest Ende Januar rund um Heidelberg zeigte, wobei der Bordcomputer sehr exakt genau diesen Wert angab. Nachrechnen muss man nicht, die Elektronik arbeitet angenehm genau. Was nicht ganz mit den sportlichen Talenten mithalten kann, das ist das Fahrwerk, gerade die Kombination aus "Kurve, zügig angegangen" und "Holperbelag an Querfuge" mag der Baleno nicht so sehr, und auch die Lenkung dürfte einen Tacken zielgenauer sein. Okay, aber sind wir mal fair: Wir sprechen von einem fünftürigen Kleinwagen, und nicht von einem WRC-Renner.

In den würde man wahrscheinlich auch viel weniger einladen können, während sich in den Baleno bei umgeklappter Rückbank bis zu 1085 Liter verpressen lassen. Und selbst an die Freunde des Agrarhakens hat man gedacht, unabhängig von Motor oder Schaltbox darf man eine Tonne anhängen, das ist für ein Fahrzeug dieser Größe in Ordnung.

Schwer in Ordnung ist auch das in der Ausstattungslinie Comfort serienmäßig verbaute Assistenzsystem, bestehend aus Notbremsassistent und adaptivem Tempomat, in den beiden "unteren" Ausstattungsversionen "Basic" und "Club" kostet das Helferlein 900 Euro Aufpreis. Ansonsten gibt es nur noch die Metalliclackierung zu 500 Euro, damit wäre die Liste der Sonderausstattungen schon abgearbeitet. Und auch in Sachen Zubehör gibt sich die Preisliste übersichtlich: Zwischen der Kofferraummatte zu 29,07 Euro und dem "Radlaufleisten- und Seitenschwellerset" zu 346,37 Euro finden sich nur sechs weitere Punkte.

Alleine hier zeigt sich der angenehm zurückhaltende Charakter des Fünftürers, der ohne Starallüren daherkommt, und statt dessen einfach ein feiner Kumpel für den Alltag zwischen Büro, Kindergarten und Kino sein will. Alltagstalente, knackige Außenabmessungen für die Parkplatzjagd in der Heidelberger Innenstadt, ein gut geschnittener Fahrgastraum und nicht zuletzt sein sympathischer Preis machen den zweiten Baleno in der Geschichte von Suzuki zu einem gelungenen Gesamtpaket.