Von Axel F. Busse

Heidelberg. Egal, ob man sie nun als die sieben Geißlein oder als die glorreichen Sieben sehen möchte – Tatsache ist, dass BMW mittlerweile sieben von jenen Fahrzeugen im Programm führt, die markenexklusiv als "Sports Activity Vehicle" (SAV) bezeichnet werden. Die letzte Runderneuerung erfuhr dabei das Einsteigermodell, der X1, das jetzt im RNZ-Praxistest seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte.

Eine Art Riesenschnauzer

Dabei ging man nach dem bewährten Motto vor, "wenn sich schon technisch nicht viel ändert, soll wenigstens die Optik markant sein". Was die großen Brüder vorgemacht haben, soll dem X1 nicht vorenthalten werden. Auch er ist unversehens zu einer Art Riesenschnauzer geworden, denn die typische Doppelniere ist deutlich größer als zuvor und der sie umgebende Chromring breiter. Außerdem wurden neue Scheinwerfer, Rückleuchten und Stoßfänger montiert, was insgesamt zu einem wuchtigeren Auftritt führt und die Familiengesichter einander wieder ähnlicher macht.

Für diesen Test stand das Modell mit Zweiliter-Vierzylinder und Allradantrieb zur Verfügung. Die 192 PS starke Variante ist auch mit Frontantrieb zu haben, dann spart man beim Einstiegspreis 2250 Euro und 85 kg Gewicht für die zweite Antriebsachse. Das ganze Auto ist mit 1655 Kilo angegeben, womit die 280 Newtonmeter maximalen Drehmoments umgehen müssen. Wer es druckvoller haben möchte, greift zum Diesel oder zum 231 PS starken Top-Benziner, da sind es dann jeweils 350 Newtonmeter. Die Antriebskraft wird durch ein Achtgang-Automatikgetriebe portioniert.

Im Fahrbetrieb zeigt sich der Wandlerautomat fein abgestimmt und passt sich jeder Verkehrssituation adäquat an. Das funktioniert zuverlässig und vollkommen unabhängig vom jeweiligen Fahrprogramm. Da außer Komfort vor allem die Sparsamkeit des Antriebs als Ziel allen elektronischen Regelns gilt, wäre es allerdings wünschenswert, wenn das Fahrzeug grundsätzlich im Eco-Pro-Modus starten würde. Wer lieber höhrertourig mit mehr Temperament unterwegs sein möchte, kann ja manuell den entsprechenden Modus wählen. Die vorwiegend im Normalmodus zurück gelegten Teststrecken ergaben einen Durchschnittsverbrauch von 8,3 Litern/100 km.

Mit 2950 Euro war das Navigationssystem "Plus" die kostspieligste Sonderausstattung des Testwagens. Es besitzt allerdings die Fähigkeit, eine ökonomische Fahrweise zu unterstützen. Bei aktivierter Routenführung und im Tempomat-Betrieb rechnet das System auf der Grundlage von Streckenprofil und Topografie die nötigen Antriebseigenschaften voraus. Sehr nützlich für wirtschaftliches Fahren ist die Anzeige im Display, vom Gas zu gehen und so automatisch in den "Segelbetrieb" umzuschalten. Dann ist am Drehzahlmesser zu beobachten, wie der Motor in den Leerlauf übergeht und erst bei erneuter Leistungsanforderung wieder hochdreht. Auch das Bremsen kann der X1 dem Fahrer oder der Fahrerin abnehmen. Rollt der Wagen auf eine geschlossene Ortschaft oder einen langsameren Vordermann zu, wird mittels Motorbremse das Tempo verzögert. In diesen Rekuperationsphasen versorgt sich die Bordbatterie über einen Generator mit Strom. An den Stellschrauben des Fahrwerks zu drehen, hielten die BMW-Ingenieure offenbar für unnötig. Gut so, denn auch nach der Umstellung von Heck- auf Frontantrieb mit der zweiten X1-Generation galt das kleine "SAV" als Muster an Ausgewogenheit zwischen sportlich-fahraktivem Anspruch und gedämpft-bequemer Fortbewegungsweise. Mangels herausfordernder Straßenbedingungen blieben die Vorzüge des Allradantriebs im Testwagen allerdings unterschwellig.

TECHNISCHE DATEN Länge x Breite x Höhe (m): 4,45 x 1,82 x 1,60

Radstand (m): 2,67

Motor: R4-Ottomotor, 1998 ccm, Turbo

Leistung: 192 PS bei 5000 - 6000 U/min

Max. Drehmoment: 280 Nm bei 1350 – 4600 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 223 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 7,4 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 6,7 Liter

Testverbrauch: 8,3 Liter

Effizienzklasse: A

CO2-Emissionen: 152 g/km

Leergewicht/Zuladung: min. 1655 kg / max. 585 kg

Kofferraumvolumen: 505–1550 Liter

Basispreis: 40 000 Euro

Testwagenpreis: 60 540 Euro

Die Aufgeräumtheit und die hohe Verarbeitungsqualität des BMW-Innenraums hat schon vielen anderen Herstellern als Beispiel gedient, weshalb über den neuen X1 in dieser Stelle wenig zu sagen ist. Dem Wunsch vieler Kunden nach einer Touchscreen-Bedienung am Hauptmonitor konnte man sich nicht dauerhaft verschließen, weshalb Wischen und Tippen auch hier zum Standard geworden ist.

Die Größen der Bildschirme variieren je nach Ausstattung zwischen 6,5 und 10,25 Zoll. Dankenswerter Weise wurde der Dreh-Drück-Schalter des i-Drive aber nicht über Bord geworfen, weshalb man weiterhin bequem mit einer Hand Menüpunkte wählen kann, ohne während der Fahrt auf dem Schirm eine bestimmte Sensorfläche treffen zu müssen.

Zu den positiven Merkmalen des vorn 1,44 und hinten 1,42 Meter breiten Innenraums gehört die um 13 Zentimeter verschiebbare Rückbank, die Zuwachs im Gepäckabteil oder mehr Beinfreiheit für Fondpassagiere schaffen kann, wenn es nötig ist. Die Ladekante ist mit Zentimetern angenehm niedrig und die Beladeöffnung 1,09 Meter breit. Wer die x-Line-Ausstattung wählt und dann eine zusätzliche Armauflage zwischen den Vordersitzen bekommt, könnte Verdruss über den schlechteren Zugang zum vorderen Gurtschloss empfinden. Auf eine Höhenverstellung für die Gurte wurde verzichtet.

> Fazit: Es kann auch ein Gewinn sein, wenn bei der Modellpflege die Änderungen einmal nicht so üppig ausfallen. Dann nämlich ist es ein Beleg für ein ausgereiftes Fahrzeug, bei dem es wenig Verbesserungsbedarf gibt. Der durch und durch solide X1 dürfte vielen Besitzern Freude machen, wenngleich die Annäherung von Soll- und Ist-Werten im Verbrauch eine permanente Herausforderung bleibt.