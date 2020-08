Von Daniel Hund

Heidelberg. Und da waren es schon drei: Nach dem Forester und dem XV können Subaru-Fans nun auch den Impreza als e-Boxer ordern. An Bord ist dann ein Mildhybrid-System. Das Ziel der elektrischen Zugabe ist klar: Wird der 150 PS starke 2.0-Liter-Benziner mit dem 16,7 PS leistenden Elektromotor und seiner 13,5 kW großen Lithium-Ionen-Batterie kombiniert, lassen sich die CO2-Emissionen senken. Gleiches gilt natürlich auch für den Spritverbrauch.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Motor: 4-Zylinder-Boxer-Ottomotor + Elektromotor Hubraum: 1995 ccm Max. Leistung Verbrennungsmotor: [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Motor: 4-Zylinder-Boxer-Ottomotor + Elektromotor Hubraum: 1995 ccm Max. Leistung Verbrennungsmotor: 110 kW (150 PS) Max. Leistung Elektromotor: 12,3 kW (16,7 PS) Max. Drehmoment V.motor: 194 Nm bei 4000/min Max. Drehmoment Elektromotor: 66 Nm Antrieb: Allrad Getriebe: Lineartronic Höchstgeschwindigkeit: 192 km/h Beschleunigung, 0–100 km/h: 10s Testverbrauch: 5,9 l CO2-Emission: 143 g/km Abgasnorm: Euro 6d Preis: 29.233 Euro

[-] Weniger anzeigen

So viel zur Theorie, entscheidend ist auf der Straße. Die RNZ war mit dem e-Boxer unterwegs, scheuchte ihn über die Autobahn, reihte sich im Berufsverkehr in der Heidelberger Innenstadt ein und spulte auch ein paar Kilometer im vorderen Odenwald ab.

Das Fahrverhalten ist gut. Der Allradler spricht prompt an, sorgt für einen flotten Antritt. Legt man es darauf an, verspricht Subaru einen Sprint auf Landstraßen-Tempo in exakt zehn Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 192 km/h. Was im heutigen Auto-Zeitalter, in dem gerade auf der Autobahn meist nur Stoßstangenkuscheln angesagt ist, absolut ausreichend ist.

Das Fahrgefühl kann man als sportlich beschreiben. Der Schwerpunkt ist tief, die Abstimmung straff. Selbst knifflige Passagen, wenn es beispielsweise durch eine enge Kehre im Odenwald geht, die dank einer Extraportion Rollsplitt noch tückischer wird, meistert er sicher.

Zur Optik: Die tiefe Front des Impreza sticht sofort ins Auge, von der Seite wirkt er gestreckt – womit wir wieder bei einer Extraportion Sportlichkeit wären. Was bei den Vorfahren, zu denen bekanntlich auch die einstige Rallye-Ikone STI gehörte, kaum verwundert.

In Sachen Verbrauch ging der Spaßmacher STI als Schluckspecht durch, die e-Boxer-Variante des Impreza hat da eher etwas von einem Sparfuchs. Subaru preist seinen Neuling mit einem Durchschnittsverbrauch von 6,3 Litern an. Die RNZ schraubte diesen Wert sogar noch etwas nach unten. Nach rund 400 Testkilometern pendelte er sich bei 5,9 Litern ein, was sich durchaus sehen lassen kann.

Hinzu kommt eine CO2-Emission von 143 g/km. Rekordverdächtig ist auch das noch nicht, aber ein Schritt in die richtige Richtung ist es allemal. Zum Vergleich: Der normale Impreza 2.0i, der Ende 2018 vom Markt genommen wurde, war mit einem CO2-Wert von 159 unterwegs.

Sicher von A nach B kommen – auch das ist im Impreza weiterhin kein Problem. Im unabhängigen NCAP-Test sicherte sich der Subaru-Spross fünf von fünf möglichen Sternen. Beim neuen e-Boxer sorgt ein so genannter Sicherheitskäfig dafür, dass die Hochvolt-Komponenten wie etwa der Gleichspannungswandler oder die Batterie gesondert geschützt sind. Der Insassenschutz für Erwachsene liegt bei 94 Prozent, bei Kindern sind es 89 Prozent.

> Fazit: Mit dem Impreza als e-Boxer bietet Subaru nun auch sein Erfolgsmodell mit einem Mildhybrid- System an. Beim Verbrauch kann sich die neue Kombination sehen lassen: Wer nicht permanent den Bleifuß auspackt, kann sich bei rund sechs Litern einpendeln.