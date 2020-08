Von Daniel Hund

Heidelberg. Er wurde nicht nur erwartet, der neue Seat Leon wurde regelrecht herbeigesehnt. Mittlerweile ist der Spanier da, man sieht ihn auch in Heidelberg immer häufiger von Ampel zu Ampel rollen. Und er gefällt: Der Kompakte, der auf dergleichen Plattform wie der Golf acht basiert, bewegt sich optisch und technisch auf einem gehobenen Level. In Fachkreisen wird vereinzelt gar vom schöneren Golf gesprochen. Die RNZ durfte sich kürzlich selbst ein Bild vom schicken Neuling machen, düste mit der vierten Generation des Leons durch den Odenwald, die Mannheimer und Heidelberger Innenstadt und scheuchte ihn auch ein paar Kilometer über die Autobahn in Richtung Stuttgart.

Seat Leon 1.5 eTSI FR Hubraum (ccm): 1498 Maximale Leistung (PS): 150 Maximales Drehmoment (Nm): 250 Getriebe: 7-Gang-DSG Höchstgeschwindigkeit (km/h): 221 0 bis 100 km/h (s): 8,4 RNZ-Testverbrauch (l): 5,2 Leergewicht (kg): 1361 CO2-Emission (g/km): 112 Abgasnorm: Euro 6d-TEMP Preis (Euro): 28.317 Einstiegspreis Leon (Euro): 20.295

Genauer gesagt war es der Leon 1.5 eTSI. Ein Mildhybrid, der dank 48-Volt-Technik dafür sorgen soll, dass der 150 PS starke Leon recht sparsam bewegt werden kann. Doch dazu später mehr.

Dass da kein gewöhnliches Facelift angefahren kommt, erkennen sogar Menschen, die mit Seat ansonsten eher wenig am Hut haben. Wir fanden auch den Vorgänger schon sehr gelungen, er hatte das gewisse etwas, wirkte stylisher als viele Konkurrenten. Trotzdem ist es wohl nicht übertrieben, wenn man sagt, dass die Ingenieure aus den Seat-Werken nochmals eine Schippe drauf gelegt haben. Bei der Front hat man sich offenbar an seinem großen Bruder, dem Tarraco, orientiert. Lichter, Kühlergrill – die Ähnlichkeit ist nicht wegzudiskutieren. Beim Heck stechen vor allem zwei Dinge ins Auge: der geschwungene Leon-Schriftzug und das Leuchtband, das sich über den kompletten Hintern zieht. Sehr schick. Und richtig: Auch ein Neunelfer Porsche fährt so vor. Abgerundet wird der sportliche Look durch Sicken auf der Motorhaube.

Zu den Eckdaten. Der Neue ist fast neun Zentimeter länger als der Vorgänger, misst jetzt 4,37 Meter von der Front bis zum Heck. Angewachsen ist auch der Radstand. Er liegt bei 2,69 Meter, macht ein Plus von fünf Zentimetern. In den Kofferraum passen 380 Liter. Meckern kann man auch da nicht.

Und wie fährt sich der Leon IV nun so? Man ist recht sportlich unterwegs. Die 150 PS samt Mildhybrid-Unterstützung sorgen für einen ordentlichen Durchzug. Von 0 auf 100 Meter km/h geht es in 8,4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 221 km/h. Und die knackt der Leon recht zügig, braucht keinen minutenlangen Anlauf. Wem die Power noch nicht ausreicht, der muss sich noch etwas gedulden. Noch in diesem Jahr sollen die Cupra-Varianten auf den Markt kommen. Sie bewegen sich dann im 300-PS-Bereich.

Einen kleinen Vorgeschmack liefern aber bereits die Sportsitze im normalen Leon. Die machen ihrem Namen in der Ausstattungslinie FR nämlich alle Ehre. Der Seitenhalt ist sehr gut. Ein echter Hingucker im Leon sind die mehrfarbigen Armaturenträger. Gesteuert wird fast alles über ein Infotainment-System im Zehn-Zoll-Format in der Mittelkonsole. Es dauert einen kurzen Moment, bis man sich auf das System eingestellt hat, doch es lohnt sich. Die guten alten Tasten und Knöpfe haben fast komplett ausgedient.

Zum Verbrauch: Seat spricht von 4,9 Litern im Schnitt. Während der Testfahrten pendelte sich der Leon bei 5,2 Litern ein, was als guter Wert durchgeht. Los geht der Leon-Spaß ab 20.295 Euro. Für den RNZ-Testwagen mit Mildhybrid-Technologie und der gehobenen Ausstattungslinie FR werden rund 28.000 Euro fällig.

> Fazit: Der neue Leon hat optisch einiges zu bieten, überzeugt mit verschiedenen Motorvarianten und ist ein ernst zu nehmender Konkurrent für den VW Golf.