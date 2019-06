Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Das Kürzel "GSi" lässt bei echten Freunden der Marke Opel die Augen aufleuchten: Sportlicher Fahrspaß zu überschaubarem Salär war schon in den 1980er-Jahren das Erfolgsrezept, nach dem auch der aktuelle Corsa aufgebrüht wird. Der bohnert mit 150 PS ums Eck, und startet ab 20.040 Euro.

TECHNISCHE DATEN Kleinwagen, Dreitürer, 4 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4036/1775 (Breite mit eingeklappten Außenspiegeln)/1479/2510 mm; Kofferr.: 280-1090 l, Leergewicht: 1214 kg. Motor: 4-Zyl.-Benziner mit 1,4 l, 110 kW/150 PS bei 5 000 U/min, max. Drehmoment: 220 Nm bei 3 000 - 4 500 U/min, Normverbrauch: 6,1-6,4 1/100 km; Testverbrauch: 7,58 l/100 km; Preise: ab 20.040 Euro.

Und das mit dem "starten", das ist wörtlich zu verstehen, der Vierender unter der kurzen Haube ist wahrlich potent genug, um dem leer immerhin 1214 Kilo wiegenden Rüsselsheimer gehörig Beine zu machen. Wobei es die auf Wunsch in 18-zölliger Leichtmetallvariante gibt, die gut zum sportlichen Auftritt des kleinen Kugelblitzes passen, der in einer großen Tradition steht.

Schon 1984 sorgte das GSi-Duo "Manta & Kadett" mit 115 PS aus 1,8-Litern für Aufsehen, dreistellige PS-Zahlen waren vor drei Jahrzehnten noch ein Wort, wobei der Kadett 2.0 GSi im Jahr 1988 mit seinem 150 PS starkem 16V-Zweiliter-Triebwerk noch einen draufsetzte. In seinem Zylinderkopf rotierten aber auch zwei Nockenwellen. Nicht minder spektakulär war auch der erste Spross der Corsa GSi-Familie: Im selben Jahr 1988 debütierte der Corsa mit 100 PS, und auch alle folgenden Baureihen bekamen auf Wunsch das sportliche Logo mit den drei Buchstaben aufs Heck genagelt, bis das "GSi", es steht für "Grand Sport injection", vor sieben Jahren in eine kreative Pause geschickt wurde. Zurück ins Rennen kam es wieder mit dem Insignia - jetzt setzt Opel die Saga mit dem Corsa GSi der fünften Generation fort.

Und damit man das auch sieht, wurde dem kleinen Sportler ein passendes Kleid geschneidert, das Äußere prunkt mit großen, angedeuteten Lufteinlässen, einer stark ausgeformten Motorhaube, dem prominentem Heckspoiler und den schick modellierten Seitenschwellern. Die freche Front mit großem Wabengrill, die vom mittig platzierten Opel-Blitz ausgehenden Spangen sowie die Carbon-Optik der Rückspiegel runden den dynamischen Auftritt ab, der sich im Inneren fortsetzt, wo optionale Recaros, das Sportlederlenkrad, der Lederschaltknauf und die Alu-Sportpedale Lust aufs Kurvenwetzen machen.

Das wurde dem Corsa auf der Nordschleife beigebracht: Wer es hier kann, der kann es überall! Für die Abstimmung des Fahrwerks war Volker Strycek, Opel-Direktor "Performance Cars und Motorsport", zuständig, als Ausbildungskurs diente ihm die Grüne Hölle. Durch die musste das Paket aus Antrieb, roten Bremssätteln und dem vom Corsa OPC bekannten Sportchassis mehr als einmal ballern, wobei Opel vor allem auf die "FSD-Technologie" abhebt. Das steht für "Frequency Selective Damping", und meistert den Spagat zwischen kompromissloser Sportlichkeit und einem gewissen Maß an Komfort überraschend gut. Wer einfach nur im Verkehr rollt, braucht keine Sorgen zu haben, auf einem Brett sitzen zu müssen. Will man es in einer kurvigen Piste jedoch "wissen", dann knackt sich der Corsa wie ein Großer um die Ecke. Fein lässt er sich flott in Kurven hineinbremsen, am Scheitelpunkt dank der zielsicheren Lenkung sauber beherrschen, und direkt danach wieder satt beschleunigen. Danke, lieber Eifelkurs!

Für Schub sorgt ein 150 PS starker, 1,4 Liter messender Turbobenziner: Die Literleistung liegt jenseits von 100 PS, der Spurt auf Tempo 100 wird in 8,9 Sekunden abgekaspert, wobei die Elastizität noch viel mehr begeistert. Das maximale Drehmoment von 220 Newtonmetern liegt zwischen 3000 und 4500 Touren an, man ist also nicht permanent am Rühren in den sechs Gängen. Zwar dürften die Schaltwege ein wenig kürzer sein, doch arbeitet die Schaltbox so präzise, dass man das gerne in Kauf nimmt. Apropos kaufen: Der Corsa gönnt sich im Schnitt 7,6 Liter auf 100 Kilometer, was angesichts der gebotenen Leistung und der Fahrdynamik, die ja nun wirklich Freude macht, in Ordnung geht.

Natürlich sitzt in solch einer Kraftkugel stets ein bisschen der Schalk auf dem Beifahrersitz, während die Vernunft gerne mal in den 280 bis 1090 Liter messenden Kofferraum verpresst wird, wo sie dann schmollen und jammern darf. Und doch wäre die Welt grauer ohne Autos wie den Corsa GSi, der nicht nur eine stolze Opel-Tradition fortsetzt, sondern die Augen echter Fans zum Leuchten bringt.