Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Wie die Zeit vergeht! Eben war der CR-V noch ein Neuling auf der Straße, und jetzt rollt bereits die fünfte Generation des erstmals in den 1990er-Jahren präsentierten Honda durch die Welt. Und das ist wörtlich zu verstehen, der CR-V ist ein Global Player, was auch den Entfall des Dieselmotors erklären mag. Denn weder in Asien, weder in Schwellenländern und schon gar nicht in Nordamerika steht man auf Selbstzünder, deren Image auch bei uns angekratzt wurde. Als "entnagelte" Spar-Alternative offeriert Honda nun den CR-V Hybrid. Los geht’s ab 33 390 Euro – und ein Getriebe im herkömmlichen Sinn wird auch gleich eingespart.

TECHNISCHE DATEN Honda CR-V Hybrid, SUV Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4 600/2 117 (mit Außenspiegeln)/1 679-1 689/2 662-2 663 mm. Leergewicht: 1 685 - 1 728 kg. Gepäckraum: 497 - 1 694 l. Antrieb: 2-l-Benziner: 107 kW/145 PS, 175 Nm; E-Motor: 135 kW/184 PS, 315 Nm. Vmax: 180 km/h. Verbrauch nach Normzyklus: 5,3 - 5,5 l/100 km. CO2: 120 - 126 g/km. Testverbrauch (CR-V "Elegance" mit Allradantrieb): 5,9 Liter/100 km. Preise: 33 390 bis 44 890 Euro.



Die Hybridtechnik ...

Das führt direkt zum Antriebskonzept, das alleine schon auf dem Papier dazu geeignet scheint, die Herzen der Technik-Nerds höher schlagen zu lassen. Immerhin ist es kein Geheimnis, dass Honda seit Jahrzehnten am Thema dran ist, man denke nur an den legendären Insight von 1999, so dass ein hohes Maß an Hybriderfahrung vorhanden ist. Die floss nun in den CR-V ein, dessen Hybridsystem "i-MMD", das steht für "intelligent Multi-Mode Drive", zwei Elektromotoren beinhaltet, einer dient auch als Generator.

Unter der Haube sitzen zudem ein zwei Liter messender, im Atkinson-Zyklus, also mit variablem Kolbenhub, laufender Benzinmotor mit 145 PS und 175 Newtonmetern, sowie eine Lithium-Ionen-Batterie als Pufferspeicher der durch die Rekuperation zurückgewonnenen Bremsenergie. Auf ein herkömmliches Getriebe verzichtet das System. In der Realität merkt man von all dem Aufwand herzlich wenig, wechselt das System doch nahtlos zwischen dem reinen Elektro-, dem Hybrid- und dem Motormodus, bei moderaten Tempi koppelt die Elektronik den Verbrenner direkt an die Antriebsräder, die Kraft wird durchgeleitet.

In der Realität rollt man flüsterleise über den Parkplatz, das Anfahren übernimmt alleine die immerhin 184 PS starke E-Maschinerie. Man kann diese "E-Distanz" auch etwas verlängern, drückt man die EV-Taste: Maximal zwei Kilometer sind machbar, sofern die Pufferbatterie, über deren Zustand ein Balkendiagramm informiert, genügend Reserven hat. Ein längeres Gefälle im Rekuperationsmodus abzurollen, das kann hierfür schon fast reichen. Die Rekuperation lässt sich mittels Wippen am Lenkrad wunderbar dosieren, vorausschauend fahrende Menschen kommen nahezu ohne das Bremspedal aus.

Ohnedies ist das gelassene Mitschwimmen im Berufsverkehr eines der größten Talente des CR-V, und sofort kann man sich diesen in den Blechlawinen von Los Angeles oder in einer Metropole Asiens sehr gut vorstellen. Immerhin gibt einem die B3 am späten Nachmittag eine vage Vorstellung von solchen Verhältnissen. Bei unserem Praxistest quer durch die Kurpfalz kamen wir auf einen Schnitt von 5,9 Litern Super, die theoretische Reichweite liegt dank des 57 Liter messenden Tanks bei knapp tausend Kilometern, das geht völlig in Ordnung.

Besonders angenehm fiel uns die erfrischende Verfügbarkeit der Motorkraft auf: Sobald spontane Spurwechsel oder Überholmanöver auf der Landstraße anstanden, zuckte unser Testexemplar sportiv über den Asphalt. Und auch Reisetempi bis 125 Stundenkilometer hakt der sehr komfortabel abgestimmte Honda bravourös ab.

Im Gegenzug ist jedoch klar, was der CR-V gar nicht mag: Schnelle Autobahnetappen nämlich, hier schiebt sich der durchschnittliche Verbrauchswert flott auf sieben Liter oder mehr, genau jetzt vermisst man den Diesel, der der fünften Generation des Kompakt-SUV ja aber gestrichen wurde.

Und auch Freunde einer Anhängerkupplung werden ein langes Gesicht machen: Je nach Motorisierung und Getriebevariante durfte der Vorgänger bis zu zwei Tonnen an den Agrarhaken nehmen. Der CR-V Hybrid indes erreicht bei 750 Kilo sein Limit, ungebremst sind es derer 600.

Dafür passt jede Menge Zeugs ins Auto: Mit konventionellem Antrieb offeriert Honda den CR-V auch als Siebensitzer, im Hybrid stehen fünf Plätze bereit, allerdings in sehr opulenter Manier, gerade hinten beglückt der SUV mit famoser Beinfreiheit, das Raumangebot ist vorbildlich.

... funktioniert vollautomatisch

Das Kofferraumvolumen lässt sich durch ein Umlegen der geteilten Rückbank von 497 auf maximal 1 694 Liter vergrößern, je nach gewählter Ausstattungsvariante. An den Start geht der CR-V Hybrid als grundsätzlich frontgetriebener "Comfort" ab 33 390 Euro, für den "Elegance" werden 36 290 Euro verlangt. Diese Version gibt es, wie auch den "Lifestyle", er ist ab 39 390 Euro am Start, auch mit Allrad, während das Flaggschiff "Executive" für 44 890 Euro grundsätzlich als 4WD daherkommt, bis zu 60 Prozent der Antriebskraft werden von der Steuerelektronik via Lamellenkupplung Kraft an die Hinterachse geliefert.

Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass Honda mit der jüngsten Spielart des CR-V ein voll alltagstauglicher SUV-Hybrid gelang, der den enormen Antriebsaufwand sehr geschickt verbirgt: Die Hybridtechnik funktioniert vollautomatisch, wobei die Verbrauchstalente mit ein wenig Vorausschau im Verkehr am besten zu wecken sind. Zudem merkt man schon bald, dass es Laune macht, mit den Lenkradpedalen die Verzögerung zu dosieren. Moderne Zeiten eben – wer hätte das vor 20 Jahren gedacht?