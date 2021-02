Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. So ungefähr alle drei Jahre gönnt Mitsubishi dem ASX eine Frischzellenkur. Die jüngste Revision war dabei ein wenig umfassender, es wurde nicht nur an der Fahrzeugfront gewerkelt. Denn bei der vorherigen Runde hatte der kompakte SUV seine Allradtalente drein gegeben. Die sind nun wieder an Bord, auch ein neues Aggregat hielt Einzug. Der jüngste Aufguss des 2010 erstmals präsentierten Hochbeins geht ab 22.290 Euro an den Start.

Hintergrund Mitsubishi ASX Fünftüriger Kompakt-SUV, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4365/1770-1810/1640/2670 mm, Leergewicht: 1437 bis 1495 kg, Gepäckraum: 406-1206 l. [+] Lesen Sie mehr Mitsubishi ASX Fünftüriger Kompakt-SUV, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4365/1770-1810/1640/2670 mm, Leergewicht: 1437 bis 1495 kg, Gepäckraum: 406-1206 l. Antrieb: 2-l-Benziner 110 kW/150 PS bei 6000/min, max. Drehmoment: 195 Nm bei 4 200/min, Front-/Allradantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe/CVT, Normverbrauch: 6,7-7 l/100 km, Testverbrauch (Variante "Plus" mit CVT-Getriebe): 8,1 l/100 km. Preise: ab 22.290 Euro (Variante "Basis" mit Fünfgang-Schaltgetriebe) bis 34.390 Euro (Variante "Top" 4WD u. Automatik).

Dabei erfreut den geneigten Käufer gleich mal der Blick in die Preisliste, die sich angenehm übersichtlich gestaltet. Wenn einem Auto drei Buchstaben als Modellbezeichnung genügen, dann reichen auch drei Ausstattungsvarianten, im Hause der drei Diamanten "Basis", "Plus" und "Top" genannt. In Sachen Motor herrscht ohnehin Benziner-Monokultur. Ach ja, und dann gibt es die Wahl zwischen Frontantrieb mit Fünfgang, Frontantrieb mit Automatik – oder der Kombination von Allrad & Automatik. Macht in der Summe exakt sieben preisliche Abstufungen bis maximal 34.390 Euro.

Die Neuauflage erkennt man leicht, immerhin tritt der solide Einsteiger-SUV mit der wuchtigen Front des Hauses an, das neue "Dynamic Shield"-Markengesicht wurde 2019 massiv beworben.

Und zwar so massiv, dass es vergangenen Herbst eine Auszeichnung beim "Automotive Brand Contest" gab, Mitsubishi war hier schon elf Mal siegreich. Überzeugt hat die Jury die nationale Werbekampagne für den ASX, mit der "Stil.Ist.In"-Kampagne wurde drei Monate lang besagtes Markengesicht beworben.

Er kann aber auch mehr, Stichwort Allrad, darauf musste er ja verzichten. "Geht gar nicht", meinten nicht nur die Fans der Marke, die auf immerhin acht Jahrzehnte Allraderfahrung zurückblicken kann. Also offeriert Mitsubishi wieder 4WD, abschaltbar sogar. Das für einen Aufpreis von 1900 Euro verbaute System ist stets mit der CVT-Automatik kombiniert, und erlaubt drei Fahrmodi: Für den Alltag reicht der reine Frontantrieb, "2WD" genannt, "4WD Auto" ruft die elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung an der Hinterachse auf den Plan, die das Drehmoment variabel zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt. Für heftiges Geläuf kommt der Modus "4WD LOCK" zum Einsatz.

Unter der Haube war der Begriff "Downsizing" ausnahmsweise mal kein Thema, der ASX wird generell mit einem zwei Liter messenden Benziner angeboten, der 150 PS und 195 Newtonmeter an Drehmoment liefert.

Bekannt ist das Aggregat aus dem Outlander, es macht aber auch im ASX eine gute Figur: Wer es gelassen angeht, und vertrauend auf die immer in der Reserve wartende Leistung durch die Region rollt – das stufenlose CVT-Getriebe kann, wenn einen der Hafer sticht, auch via Schaltwippen dirigiert werden – der kommt mit einem Schnitt von um die acht Liter durchs Leben, dann reicht das 63 Liter fassende Spritfass lässig für 700 Kilometer.

Der ASX ist mit seinen 4,37 Längenmetern im alltagstauglichen Format gewachsen. Der Kofferraum fasst bis zu 1206 Liter. Das geht in Ordnung, etwas mehr Raum für die Gäste in der zweiten Reihe könnte man sich wünschen.