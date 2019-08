Die Ersheimer Kapelle in Hirschhorn ist immer einen Kurztrip wert. Mit dem S 560 in der Cabrioversion ging es im Anschluss über die Hügel des Odenwalds zurück nach Heidelberg. Der Verbrauch? Auf dieser Strecke 8,4 Liter auf 100 Kilometer. Foto: we

Von Klaus Welzel

Wow. Was für ein überragender Anblick. Die Farbe: gewöhnungsbedürftig. Die Karosserie: schnittig. Die Inneneinrichtung: ein Salon. Am besten umschreitet man das Cabriolet mit dem Stern erst einmal in Ruhe. Genießt den Blick von der Seite. Hier wirkt der S 560 am kompaktesten. Das liegt an den Einschnitten kurz vor dem Heck. Zwei sich von vorn nach hinten verjüngende Falten versprühen Dynamik. Was auch ein Blick auf die Front mit dem sportlichen Spoiler bestätigt. Mercedes kann auch sportlich. Wobei man den kleinen Rundgang unbedingt bei Dunkelheit wiederholen sollte. Wenn die Innenbeleuchtung für Clubatmosphäre sorgt. Die Scheinwerfer zwinkern in den Abendhimmel. Das bordeauxrote Verdeck - natürlich geöffnet. Rein ins Vergnügen.

Und das beginnt bei der Meisterklasse aus Sindelfingen so richtig erst auf dem Fahrer- oder Beifahrersitz. Sehr komfortabel. Fühlt sich nach bequemem Wohnzimmer an. Dafür, dass wir später im Landstraßentempo durch den Odenwald wedeln werden, bleibt der erste Eindruck fast schon behäbig. Auch kräftigere Fahrer finden den nötigen Platz. Ob die allerdings auch die Seitenunterstützung im Sitz in Kurvenlage so genießen können? Vielleicht zwackt das ja? Ganz sicher jedenfalls werden alle, die in den Genuss der eingebauten Rückenmassage kommen, mehr oder minder verzückt sein. Ein gut zehnminütiger Superspaß, wenn die in die Rückenlehne eingebauten Rollen vom Steißbein aufwärts das müde Skelett neu beleben. Während der Fahrt. Im Stau. Auf dem Parkplatz.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN

Motor: V8-Zylinder-Turbobenziner 3982 Kubikzentimeter

Leistung: 345 kW/ 469 PS

max. Drehmoment: 700 Nm von 2000

bis 4000 U/min

Getriebe: Neungangautomatik

Beschleunigung: 4,6 s auf 100 km/h

Spitzengeschwindigkeit: 250 [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN

Motor: V8-Zylinder-Turbobenziner 3982 Kubikzentimeter

Leistung: 345 kW/ 469 PS

max. Drehmoment: 700 Nm von 2000

bis 4000 U/min

Getriebe: Neungangautomatik

Beschleunigung: 4,6 s auf 100 km/h

Spitzengeschwindigkeit: 250 km/h

(abgeregelt)

Verbrauch laut Hersteller: 8,5 Liter

Testverbrauch gesamt: 9,8 Liter

Schadstoffausstoß: 199 g CO2/km

Maße: Länge: 5,03 m/ Breite: 1,89 m/

Höhe: 1,41 m

Kofferraum: 350 Liter

Innenausstattung: Hier greifen die umfangreichen Extras. Besonders hervorzuheben die Exclusive Edition (11.500 Euro) mit edlen Hölzern, Speziallacken und Nappa-Leder sowie das Aktiv-Multikontur-Sitzpaket (1700 Euro).

Navigation: Hier hat Mercedes deutlich aufgeholt und lässt im Grunde keine Wünsche offen. Die Umleitungsanregungen sparten laut Verkehrsfunk eine knappe Stunde Stauzeit ein. Das Display ist nutzerfreundliche 12,3 Zoll groß.

Gewicht: 2075 Kilogramm

Preis inklusive zahlreicher Extras: 171.431, 40 Euro

[-] Weniger anzeigen

Die S-Klasse ist ein Luxusgefährt. Ein Gefährt, das bei geschlossenem Verdeck für ein ideales Raumklima sorgt (etwas gewöhnungsbedürftig sind freilich die Parfümduftwolken, gespeist aus einem Fläschchen im Handschuhfach). Ein Auto, das auch "open air" dem unberechenbaren deutschen Sommer voll gerecht wird. Die Nackenbelüftung ersetzt den Schal, die vollklimatisierten Sitze sichern das Wohlgefühl von plus 10 bis plus 30 Grad Celsius. Selbst die Armlehnen können ideal temperiert werden.

Und wer dann immer noch keine Lust auf die Last des Fahrens hat, kann das fünf Meter lange Gefährt noch teilautomatisch lenken lassen. Spurassistenten sorgen mit einer gewissen Strenge für geordnete Bahnen. Abstandshalter ermöglichen gleichbleibende Geschwindigkeit. Selbst das Überholen kann automatisch per Blinker eingefädelt werden. Wenn man das denn so will. Ein Rest von Skepsis hält uns von allzu viel Experimenten ab - auch wenn die Bedienungsanleitung eine Vielzahl von autonomen Fahrhilfen anpreist. Genießen hat auch etwas mit eigenständigem Fahren zu tun.

Zumal das Neun-Gang-Automatik-Getriebe die letzten Reste möglichen Ruckelns elegant abschüttelt. Wozu gibt es schließlich den Comfort-Fahrmodus? Zum selbst gelenktem Cruisen natürlich. Der Acht-Zylinder blubbert dann sanft vor sich hin, und der Fahrer kann sich mit den weiteren zahlreichen Helfern im Cockpit vertraut machen. Das S-Klasse-Cabrio ist also auch ein Vehikel für das langsame Vorankommen. Vielleicht sogar seine größte Stärke.

Weiter gehts. Und zwar sportlich, was man sofort hören kann. Jetzt sitzt der Fahrer sozusagen mit einem "Knopfdruck" in einem reinrassigen Sportwagen, der es mit so ziemlich allen straßengängigen Kollegen seiner Art aufnehmen könnte. Vollkommen kurvensicher, stark im Sprint, dann wieder lässig die Gänge hochschaltend. Ein technisch ausgereiftes Spiel der Harmonie, das dann auch für die erstaunlich niedrigen Verbräuche verantwortlich zeichnet.

Ein paar Regenwolken ziehen auf. Theoretisch ließe es sich bequem und fast trocken weiterfahren. Aber die Ledersitze wollen geschont werden. Also runter auf Tempo 50 und binnen 20 Sekunden (gefühlt: deutlich schneller) wird das Verdeck aus dem Kofferraum geholt und eingepasst. Es dämmert bereits. Das Reh am Straßenrand schaut scheu in den Wald. Obwohl es quasi außer Sichtweite rastet, haben es die Kurvenscheinwerfer frühzeitig aufgespürt. Abblenden. Langsam vorbei. Ein Sprung ins Gebüsch. "Bambi" ist in Sicherheit.

Wie sagte doch der Chefentwickler von Mercedes, Hermann Storp, zu seinem jüngsten Baby: "Mein absoluter Traumwagen". Dem ist eigentlich nicht viel hinzufügen, außer dem Zusatz: Träume bleiben ja meist unerfüllt. Beim S 560 dürfte das dann vor allem am Preis liegen.

Fazit: Die Marke mit dem Stern besetzt in der Nobelklasse mit dem S 560 Cabrio den ersten Platz. Viel Ingenieurskunst wurde hier nutzerfreundlich verbaut. Die Technik ist so ausgereift, dass im Grunde keine Wünsche offenbleiben. Selbst der Kofferraum bietet reichlich Platz bei geöffnetem Verdeck. Und die Kleinfamilie könnte sogar einen Sommerurlaub bestreiten.