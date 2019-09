Alles an seinem Platz: Das Cockpit des Mitsubishi Outlander PHEV. Foto: mid

Geländegänger: Den Outlander hält dank Allradantrieb so schnell nichts auf. Foto: mid

Von Daniel Hund

Heidelberg. Ein Geländegänger, der als Plug-in-Hybrid auf Kundenfang geht? 2013 war das Getuschel groß, nicht nur die Konkurrenz im SUV-Segment belächelte den Mitsubishi Outlander PHEV. Dieser Mix sei nix. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Mittlerweile, rund sechs Jahre nach der Präsentation, lacht niemand mehr. Denn der Outlander mit der Kraft der zwei Herzen ist ein Erfolgsmodell. Rund 150.000 Exemplare wurden in Europa mittlerweile verkauft, knapp 12.000 davon gingen an Käufer aus Deutschland. Der Outlander PHEV hat sich für den japanischen Automobil-Riesen somit zu einem Bestseller entwickelt.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Motor: 4-Zylinder-DOHC-Benzinmotor plus zwei Elektromotoren mit 60 kW/82 PS und 70 kW/95 PS

Hubraum: 2360 ccm

Leistung Benzinmotor: 99 kW/135 PS bei 4.500 U/min

Max. Drehmoment: 211 Nm bei 4.500 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 135 km/h (elektrisch)/170 km/h (Hybrid)

Höchstgeschwindigkeit: 135 km/h (elektrisch)/170 km/h (Hybrid)

0 - 100 km/h: 10,5 Sekunden

Antrieb: Permanentelektrischer Allradantrieb

RNZ-Verbrauch (Benzin): 2,8 l/100 km

RNZ-Stromverbrauch: 15,8 kWh/100 km

CO2-Emission nach NEFZ: 40 g/km

Elektrische Reichweite bei RNZ-Fahrten: 55 km

Schadstoffklasse: Euro 6d Temp

Länge, Breite, Höhe, Radstand (mm): 4695, 2121, 1710, 2670

Gewicht: 1956 kg

Anhängelast (ungebremst): 750 kg

Kofferraumvolumen: 463 - 1602 l

Startpreis: ab 38.995 Euro

Zum Modelljahr 2019 wurde nun nochmals kräftig Hand angelegt. Man muss wahrlich kein Outlander-Kenner sein, um die Unterschiede zu erkennen. Optisch hat sich nämlich einiges getan: Die Front wurde komplett überarbeitet. So hat die Grillblende einen stylishen und modernen Gittereinsatz im Wabenstruktur-Muster verpasst bekommen. "Dynamik-Shield-Design" nennt sich dieser Look. Ab der Ausstattung "Plus" gibt es zudem noch Bi-LED-Scheinwerfer obendrauf.

So viel zur Optik, weiter mit den Zutaten, die dem Brocken einen grünen Anstrich geben. Die Hybrid-Variante des Outlander verfügt über einen 2,4 Liter starken Benzinmotor (99 kW/135 PS), hinzu kommen zwei Elektromotoren: Einer hinten mit 70 kW, einer vorne mit 60 kW. Man könnte also quasi gar von drei Herzen sprechen.

Bewegt man den Outlander bei Geschwindigkeiten um die 50 km/h durch die Stadt, verspricht Mitsubishi eine Reichweite von rund 57 Kilometern, die rein elektrisch zurückgelegt werden können. Die RNZ hat’s getestet, kurvte durch Heidelberg und Mannheim. Das Ergebnis: Mitsubishi verspricht nicht zu viel. Rings um Heidelberg waren es 55 Kilometer, die völlig geräuschlos abgespult wurden.

Vorsicht ist in den Innenstädten aber dennoch geboten, denn das lautlose Fahren birgt auch Gefahren: Im Zeitalter der Smartphone-Sucht, weicht der Blick von manchen Fußgängern selbst beim Überqueren von Straßen nicht vom Display ab. Entsprechende Kandidaten "lauschen" - ob der Weg frei ist. Hören sie nichts, laufen sie munter drauf los. Ein junger Mann, der in der Dämmerung unweit der Mannheimer Fußgänger-Zone eine Kreuzung überqueren wollte, staunte dann auch nicht schlecht, als plötzlich ein rund zwei Tonnen schweres SUV vor ihm eine Vollbremsung hinlegte.

Konzipiert wurde der PHEV so, dass er möglichst viele Kilometer rein elektrisch fährt. Hier kann man als Fahrer aber auch nachhelfen: Sobald die EV-Tate gedrückt wird, geht es rein elektrisch von A nach B.

Zum Laden: Wer seinen 13,8-kWh-Lithiumionen-Akku wieder auffüllen möchte, benötigt dafür zwischen 35 Minuten und sechs Stunden. Abhängig ist dies von der jeweiligen Ladestation. Steht lediglich eine herkömmliche Steckdose mit 230 Volt zur Verfügung, muss mit mindestens fünf Stunden gerechnet werden. Mittels Ladekabel ist der Vorgang aber kinderleicht und selbsterklärend. Deutlich schneller ans Ziel kommt man mit einer Chademo-Schnell-Ladesäule. Gerade mal 35 Minuten hat das bei einem Stopp während der Testfahrten gedauert.

> Fazit: Mit dem Outlander PHEV hat Mitsubishi ein mächtiges SUV im Angebot, das vor allem eines perfekt beherrscht: entspanntes Gleiten. Ruhig und sicher liegt das Dickschiff auf der Straße. Das Platzangebot ist gut, die Verarbeitung auch. Etwas wacklig wird bei es bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn - ein generelles SUV-Problem.