Von Daniel Hund

Heidelberg. War man vor rund 15, 20 Jahren auf der Suche nach einem Auto, in das man auch mal etwas sperrigere Gegenstände vom benachbarten Baumarkt einladen konnte, wurden diverse Hersteller abgeklappert, die Kombis im Angebot hatten. Mittlerweile ist das anders, die SUVs haben den Markt erobert, sind wuchtig und geräumig zugleich. Die gute alte Kombi-Variante ist natürlich nach wie vor nicht ausgestorben. Der Kia Ceed SW zum Beispiel - das SW steht für Sportswagon.

Und in Sachen Platz braucht sich der Südkoreaner in seiner Klasse, in der auch der Golf Variant von Volkswagen oder der Hyundai i30 Kombi mitfahren, vor niemandem zu verstecken. Der Kofferraum schluckt 624 Liter, bei umgelegter Rückbank sind es 1694. Hinzu kommt eine niedrige Ladekante und Sitze, die sich komplett umklappen lassen. Im RNZ-Testwagen, der in der GT-Line angerollt kam, war zudem noch ein Schienensystem mit an Bord, das das Fixieren von sperrigen und schweren Gegenständen erleichtert, somit für ein hohes Maß an Sicherheit sorgt.

Motor-Varianten hat Kia ein paar im Angebot. Die RNZ war mit dem 1.4 T-GDI unterwegs. Ein 140 PS starker Benziner, der wahlweise auch mit einem Doppel-Kupplungsgetriebe (sieben Gänge) auf Kundenfang geht. Und das gelingt ihm recht gut. Klar, 140 Pferdestärken machen aus einem 1,4 Tonnen schweren Gefährt keine Rennmaschine, doch die Fahrwerte sind völlig ausreichend, was ein Blick auf das Datenblatt unterstreicht: Auf Landstraßen-Tempo geht es in 9,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 km/h. Geknackt wurde die während der Testfahrten nicht. Der eine oder andere Abstecher auf die Autobahn war aber dabei. Das Fahrgefühl war gut. Unaufgeregt verrichtet der Vierzylinder seine Arbeit, Überholmanöver auf der Autobahn sind problemlos möglich. Genau wie etwas zügigeres Fahren über verwinkelte Landstraßen. Komfortables Reisen wird dabei groß geschrieben, das Fahrwerk bügelt kleinere Bodenwellen gekonnt aus, lässt den Sportswagon förmlich dahin gleiten.

Zum Innenraum: Wer sich für die GT-Line entscheidet, mag es etwas sportlicher. Vieles erinnert an den Stinger, der Sportskanone schlechthin im Kia-Stall: Er holt in der Topversion aus einem Hubraum von 3,3 Litern satte 366 PS. Das sind Fahrleistungen, bei denen unser getesteter Ceed Sportswagon nicht mithalten kann. Das Cockpit kam dem großen Bruder dagegen schon ziemlich nah: Ein stylisher schwarzer Dachhimmel, ein nach unten hin abgeflachtes Lenkrad und Sportsitze, die einen perfekten Halt bieten, sind dann ebenso Standard wie Alu-Pedale.

Wer hingegen nach dem Optimum strebt, kann in Sachen Ausstattung noch einen Schippe drauf packen: Über der GT-Line ist die Platinum-Edition angesiedelt. Mindestens 33.000 Euro werden dann für den Ceed SW fällig. In der GT-Line-Version kostet der 140-PS-Benziner 26.990 Euro. Los geht das Ceed-SW-Abenteuer bei 17.690 Euro. Kurzum: Kia bietet mit seinem Kombi - im Vergleich zu so manchem Konkurrenten - relativ viel Auto für vergleichsweise wenig Geld.

Hinzu kommt ein Verbrauch, der mehr als akzeptabel ist. In der Version mit Handschaltung begnügte sich der Testwagen mit 7,2 Litern im Durchschnitt.

> Fazit: Mit dem Ceed Sportswagon hat Kia ein Auto im Programm, das viele Vorzüge mit sich bringt. Vor allem das Platzangebot ist top, knapp 1700 Liter stehen bei umgelegten Rücksitzen zur Verfügung. Auch eine längere Urlaubsfahrt mit Mama, Papa und zwei Kindern ist problemlos möglich