Von Daniel Hund

Heidelberg. Es gibt Modelle, die scheinen für die Ewigkeit gemacht zu sein. Sie stehen für Zuverlässigkeit, kommen an, treffen den Zahn der Zeit immer wieder aufs Neue. Der BMW 5er ist genau so ein Modell. Bereits seit 1972 ist er schon auf dem Markt, beerbte damals die sogenannte "Neue Klasse". Und über all die Jahre ist sich die 5er Limousine treu geblieben. Vier Türen, viel Platz, für Familien bestens geeignet.

Los geht es in der aktuellen Baureihe mit dem 520i. Einem Benziner mit vier Zylindern und 184 PS, der ab 49.100 Euro beim Händler steht. Die Fahrleistungen sind gut, völlig ausreichend. In 7,8 Sekunden geht es auf 100 km/h und wer es mal besonders eilig hat, kann - falls die Autobahn tatsächlich mal frei sein sollte - mit 235 km/h über den Asphalt brausen.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN

Zylinder: 8

Hubraum (ccm): 4395

Leistung (PS): 625

Newtonmeter (Nm): 750

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s): 3,3

0 auf 200 km/h (s): 10,8

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 305

Gewicht [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN

Zylinder: 8

Hubraum (ccm): 4395

Leistung (PS): 625

Newtonmeter (Nm): 750

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s): 3,3

0 auf 200 km/h (s): 10,8

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 305

Gewicht (kg): 1865

Abgasnorm: Euro 6d-Temp

Preis (Euro): 128.900

Einstiegspreis 5er BMW (Euro): 49.100

[-] Weniger anzeigen

Doch es gibt Leute, denen das nicht reicht - und auch denen wird bei BMW geholfen. Diverse Varianten sind da im Angebot, doch eine thront über allen: Die Speerspitze der Münchner im 5er-Segment hört auf den Namen M5 Competition. Und die hat es faustdick hinter den Ohren. Ein 4,4 Liter starker V8 mit zwei Turboladern setzt unglaubliche Kräfte frei, kitzelt 625 PS aus dem Über-5er.

Der Sprint auf Landstraßen-Tempo? Nicht mehr als ein etwas ausgedehnterer Wimpernschlag. Genauer: Die 100 fallen nach 3,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit? Schwindelerregende 305 km/h.

Richtig gehört. Dreikommadrei Sekunden in einer rund 1,9 Tonnen schweren Limousine. Das ist ein Wert, mit dem der M5 auf der Geraden mal so ganz nebenbei fast die komplette Neunelfer-Flotte von Porsche versenkt.

Und gegenüber den Neunelfern hat er einen "Vorteil": Ihm sieht man seine Power nicht an. Gut, die Auspuffanlage verrät ihn. Vier Rohre brabbeln am Heck um die Wette, sorgen allerdings eher für einen dezenten Klang, das Schreien überlässt er anderen.

Und was hat es mit der Bezeichnung Competition auf sich? Sie ist quasi nochmals eine Zugabe zum herkömmlichen M5. Auf dem Datenblatt erscheinen 25 PS mehr als beim normalen M5. In Sachen Geschwindigkeit macht sich das kaum bemerkbar. Statt 3,4 Sekunden von 0 auf 100 sind es im Competition 3,3.

Größere Unterschiede sind optisch auszumachen. So zum Beispiel die mächtigen 20-Zoll-Schmiedefelgen. Ebenfalls anders: Der Competition ist serienmäßig sieben Millimeter tiefer, profitiert von einer härteren Fahrwerksabstimmung. Ansonsten wurde der Competition mit einigen schwarzen Elementen verfeinert.

Natürlich werden sich viele nun fragen, das ist ja alles schön und gut, aber wer braucht bitteschön ein Auto mit 625 PS? Kurze Antwort: Eigentlich niemand. Die Nachfrage ist aber dennoch da. Andernfalls hätte BMW den M5 nicht schon seit fast 35 Jahren im Programm.