Von Daniel Hund

Heidelberg. Zu mögen scheint sie zurzeit kaum jemand. Die kürzlich veröffentlichen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes sprechen jedoch eine andere Sprache: So war auch im August wieder jedes dritte Auto, das neu zugelassen wurde, ein SUV. Seit Anfang 2019 ist die SUV-Familie um ein weiteres Modell reicher. Seat hat den Tarraco ins Rennen geschickt. Nach dem Ateca und dem Arona ist er der dritte Geländegänger der Spanier. Und auch einer, der gefällt? Kurze Antwort: ja.

Die Rhein-Neckar-Zeitung durfte ihn kürzlich testen, nahm den großen Diesel in Frankfurt in Empfang. Ein Zwei-Liter-Motor mit 190 PS und 400 Newtonmetern. Schnell war klar: Die knapp 200 PS reichen locker aus, um den 1,8 Tonnen schweren Tarraco - dessen Name übrigens an die ehemalige Hauptstadt der römischen Provinz Tarraconensis erinnern soll - in allen Fahrlagen sicher und flott durch den Verkehr bewegen zu können.

Besonders erfreulich: der Verbrauch. Die vom Hersteller angegebenen 5,6 Liter waren mit dem Allradler zwar nicht zu knacken, dafür aber immer noch beachtliche 6,9 Liter, die die RNZ im Eco-Modus realisieren konnte. Wer es einen Tick schneller mag, kann natürlich auch in den Sport-Modus rüber switchen. Insgesamt stehen sechs verschiedene Fahrmodi zur Auswahl.

Der Tarraco hebt sich ab

Zur Optik: Eine gewisse Ähnlichkeit zum Tiguan Allspace von VW oder zum Skoda Kodiaq lässt sich nicht wegdiskutieren und kommt auch nicht von ungefähr. Das Trio basiert auf der gleichen Plattform. Trotzdem hebt sich der Tarraco ab, ganz bewusst tut er das, wirkt sportlicher als seine Konzern-Brüder, weil er viel von dem mitbekommen hat, was seit ein paar Jahren für Seat steht. Seine 4,74 Meter Länge verpackt er eleganter und harmonischer.

Im Tarraco geht es aufgeräumt zu. Im Mittelpunkt steht ein Touchscreen, über den sich so gut wie alles steuern lässt. Der Testwagen, der in der gehobenen Xcellence-Ausstattung angerollt kam, war mit einem Glas-Schiebedach und schicken Ledersitzen ausgestattet. Serienmäßig hat der Tarraco aber vor allem eins: Platz ohne Ende. Egal, ob in der ersten oder zweiten Reihe, die Beinfreiheit ist gigantisch. So sind hinten nicht etwa nur die Lehnen verstellbar, nein, die komplette Sitzreihe ist längenverschiebbar, was den Tarraco zum perfekten Reise- und auch zu einem sehr guten Transportmobil macht.

Apropos verreisen, hier zahlt sich der adaptive Tempomat aus. Kaum wurde man durch ein langsameres Fahrzeug ausgebremst, pendelt sich der Tarraco rasch wieder in dem gewünschten Tempo ein.

In Sachen Motoren bietet Seat sein größtes SUV in vier Varianten an. Zwei Benziner und zwei Diesel mit jeweils 150 und 190 PS. Doch die fünfte Variante steht bereits in den Startlöchern: Ab 2020 soll der Tarraco FR PHEV am Start sein. Ein Plug-in-Hybrid, der es auf eine Systemleistung von 245 PS bringen soll. Möglich werden soll das durch das Zusammenspiel eines Benzinmotors (150 PS), eines Elektromotors (115) und eines Lithium-Ionen-Akkus mit einer Kapazität von 13 Kilowatt-Stunden.

Fazit: Mit dem Tarraco hat Seat ein weiteres SUV am Start, das gefällt. Fahrkomfort, Ausstattung, Design - der Große überzeugt. Vor allem die Fahrleitungen gefallen, trotz seiner 1,8 Tonnen lässt er sich leichtfüßig von A nach B bewegen. Mit seinem Startpreis von 29.980 Euro lässt er in seinem Segment aufhorchen.