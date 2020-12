Von Daniel Hund

Heidelberg. Crossover, Baby-SUV – die Nachfrage nach kleinen Autos im Gelände-Look, sie steigt und steigt. Der Markt ist umkämpft. Hersteller überbieten sich förmlich mit Angeboten. Immer deutlicher wird hier vor allem eines: SUV ist nicht gleich SUV.

Der Seat Arona gehört beispielsweise eher zu den Leichtgewichten. Rund 1,2 Tonnen bringt er auf die Waage und misst vom Heck bis zur Frontstoßstange rund 4,10 Meter. Zum Vergleich: Der Kleinwagen Seat Ibiza bewegt sich da mit seinen vier Metern fast auf Augenhöhe.

Hintergrund Seat Arona 1.0 TGI Hubraum (ccm): 999; Zylinder: 3; Maximale Leistung (PS): 90; Maximales Drehmoment [+] Lesen Sie mehr Seat Arona 1.0 TGI Hubraum (ccm): 999; Zylinder: 3; Maximale Leistung (PS): 90; Maximales Drehmoment (Nm): 160; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 13,2; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 178; Getriebe: Sechs-Gang-Schaltgetriebe; Leergewicht (kg): 1308; Kofferraum (l): 282 - 1162; Länge/Breite/Höhe (mm): 4138/1780/1552; Testverbrauch (CNG/100 km): 5,2; CO2-Emission (g/km): 95; Abgasnorm: Euro 6d; Preis (Euro): 20.782

Den Arona gibt es noch dazu in einer umweltfreundlichen Variante. Gemeint ist der 1.0 TGI. Das Erdgas-SUV. Die Vorzüge von CNG, das für Compressed Natural Gas steht, liegen auf der Hand: Es ist günstig und punktet mit einer verhältnismäßig sauberen Verbrennung. Ein weiterer Vorteil der Erdgas-Variante: Nähert sich das CNG dem Ende entgegen, hat man im Gegensatz zu einem reinen Elektro-Auto beim Arona TGI noch rund neun Liter im Benzin-Tank. Das beruhigt, das reicht zur Not locker bis zur nächsten Tankstelle.

Unter der Haube des Erdgas-Aronas werkelt ein Dreizylinder mit Turbo-Aufladung. 90 PS stehen zur Verfügung. Stimmt, das ist nicht die Welt – doch ausreichend. Von 0 auf 100 km/h marschiert der Arona in 13,2 Sekunden und wenn man es mal eilig hat, kann man an der 180-km/h-Marke kratzen. Heutzutage, da auf so gut wie jeder Autobahn Stoßstangen-Kuscheln angesagt ist, sind das mehr als zufriedenstellende Eckdaten.

Das Tanken ist simpel. Hinter einer kleinen Klappe, die sich hinten rechts befindet, können Erdgas und Benzin nachgefüllt werden. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird das Tanken durch einen kurzen Knopfdruck gestartet. Drei, vier Zeiger-Umdrehungen später ist der CNG-Pott dann auch schon wieder voll.

Die Reichweite ist sicher noch verbesserungswürdig. Während der Testfahrten, die den Arona TGI vornehmlich durch den Vorderen Odenwald und das Heidelberger Umland geführt haben, pendelte er sich bei rund 410 Kilometern ein. 310 mit Erdgas und knapp 100 mit Benzin. Und nochmals zum besseren Verständnis: Erst, wenn das Gas aufgebraucht ist, wird mit Benzin gefahren. Das Umswitchen passiert automatisch und ist so gut wie nicht spürbar.

Das Netz an CNG-Tankstellen ist (noch) ein wenig löchrig, es lohnt sich deshalb, sich vorab zu informieren, wenn man mal eine längere Reise plant. Eine spezielle Erdgas-App ist hilfreich, das Navi tut es aber auch. Rings um Heidelberg und Mannheim wird der Denker und Lenker problemlos fündig.

> Fazit: Der Arona TGI ist ein ernst zu nehmender Konkurrent für die Diesel- oder Benzin-Varianten. Mit einem Startpreis von 20.782 Euro ist er zwar teurer als das Arona-Einstiegsmodell (17.400 Euro), doch die Mehrkosten dürfte er durch niedrigere Betriebskosten recht schnell wieder ausgeglichen haben.