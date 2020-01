Von Daniel Hund

Heidelberg. Der Fiat 500 hat die Herzen vieler Autofahrer im Sturm erobert. Bereits 1936 liefen die ersten Modelle vom Band, damals als 500 "Topolino". Als Knutschkugel, als Knirps auf vier Rädern machte er sich seitdem einen Namen. Vor allem Frauen stehen auf seinen Charme. Die Optik, der Preis, das spielend leichte Handling – das Konzept ging auf. Und hat sich selbst vom einsetzenden SUV-Trend nicht stoppen lassen. Denn Fiat dachte weiter, mit. Schickte 2014 auch den 500X ins Rennen. Ein 500er in Hoch. Heraus kam ein Mini-SUV zum Knuddeln. Mit Schmollmund und diesen herrlichen Kulleraugen. Eine Kombination, die so gut ankam, dass im Mai 2019 beim FCA-Konzern eine spontane Party gefeiert wurde. Da lief fünf Jahre nach der Markteinführung bereits der 500.000. Fiat 500X vom Band. Getreu dem Motto: Wer rastet, der rostet, wurde Mitte 2018 nochmals Hand angelegt. Fiat peppte seinen großen Kleinen auf.

Fiat 500X Urban 120th 1.6 Mjet

Hubraum (ccm)/Zylinder: 1598/4

Maximale Leistung (PS): 120

Maximales Drehmoment (Nm): 320

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 187

Antrieb: Front

Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,5

Leergewicht (kg): 1395

Testverbrauch (l): 6,3

CO2-Emission (g/km): 134

Abgasnorm: Euro 6d-Temp

Preis (Euro): 20.990

Die RNZ war kürzlich mit dem 500X Urban 120th Edition 1.6 Mjet unterwegs. Ein Diesel, der es auf 120 PS bringt. Und die reichen nicht nur aus, nein, die bringen auch noch eine gehörige Portion Fahrspaß mit. Denn dank der knackigen Handschaltung lässt sich der 500X auch mal etwas zügiger um die Kurve scheuchen. Schluss mit Vortrieb ist bei knapp 190 km/h, die 100-km/h-Marke fällt nach 10,5 Sekunden. Richtig, das sind Eckdaten, die völlig ausreichen und im heutigen Straßenverkehr nur selten zu knacken sind.

Besonders erfreulich: Selbst wenn man nachts von Heidelberg nach Frankfurt mal etwas zügiger unterwegs ist, der Verbrauch hält sich in Grenzen. Während der RNZ-Testfahrten pendelte sich der Selbstzünder bei 6,3 Litern ein.

Zum Fahrgefühl: Das Handling ist sehr gut, präzise und leicht lässt sich der 500X von A nach B steuern, war auch in der Vorweihnachtszeit im dichten Verkehr in der Mannheimer Innenstadt ein agiler Begleiter, der bei einer Gesamtlänge von 4,30 Metern ruckzuck rückwärts eingeparkt ist: Schulterblick, kurz eingelenkt – drin das Ding. Platz für das eine oder andere Geschenk ist natürlich auch. 350 Liter passen in den Kofferraum, bei umgelegter Rückbank sind es 1000.

Nachgebessert wurde bei der Beleuchtung: Vorne und hinten sind nun serienmäßig LED-Tagfahrlichter und LED-Rückleuchten verbaut.

Nichts zu meckern gibt es in Sachen Assistenzsysteme. Der erhöhte Fiat hat alles an Bord, was heutzutage so dazu gehört: Verkehrszeichen-Erkennung, Abstands-Tempomat, Querverkehrswarner, Spurhalte-Assistent ...

Und der Innenraum? Der ist nicht spektakulär, aber er hat etwas, zaubert einem trotz manch einer Hartplastik-Einlage ein Lächeln ins Gesicht. Pfiffig trifft’s ganz gut. Der Schaltknauf erinnert an eine Billard-Kugel, das ganze Ambiente an den guten alten Cinquecento, der Anfang der neunziger Jahre eine große Fangemeinde hatte.