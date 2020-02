Von Daniel Hund

Heidelberg. Der 5. März 2020 ist für Seat ein einschneidendes Datum. An diesem Tag fällt beim Genfer Autosalon der Vorhang für die neuste Generation eines Erfolgsmodells: Leon, die Vierte heißt es dann. Schnittig und stylish wird er aussehen.

Doch ganz ehrlich, ganz so schlecht war auch der alte, der momentane Leon nicht. Im Gegenteil. Optik, Fahrspaß, Praktikabilität – der flotte Spanier ließ kaum Wünsche offen. Und es ist noch gar nicht so lange her, da wurde an der dritten Generation motortechnisch nochmals nachgebessert. Genauer: Aus dem 1.4 TGI wurde zum Modelljahr 2019 ein 1.5 TGI. Macht 130 statt 110 PS.

Maximales Drehmoment (Nm): 200

Getriebe: 7-Gang-DSG

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 206

Leergewicht (kg): 1301

Testverbrauch auf 100 km/h (kg): 4,0

CO2-Emission (g/km): 94

Abgasnorm: Euro 6d-Temp

Preis (Euro): 27.440



TGI? Für was steht diese Abkürzung denn überhaupt nochmal? So nennt Seat seine Motoren, die sowohl mit Erdgas (CNG) als auch mit Benzin betrieben werden können. Und genau so einen Flitzer hat die RNZ kürzlich bei Testfahrten genauer unter die Lupe genommen. Es war der Leon Xcellence 1.5 TGI mit einem Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

Vorab gab es mal einen kleinen Rundgang und schnell war klar: Erdgas hin oder her, rein optisch sind keine wirklichen Unterschiede auszumachen. Gut, bis auf den TGI-Schriftzug hinten auf der Heckklappe. Doch wer sich an ihm stört, kann ihn mit ein paar Handgriffen entfernen.

Weiter mit dem alternativen Antrieb. Laut Seat passen 17,3 Liter Gas in die Tanks, hinzu kommt eine Art Reserve-Fässchen, in dem Platz für neun Liter Benzin sind. Die Idee dahinter ist klar, sollte es mal knapp werden mit dem Erdgas und die nächste passende "Tanke" ist zu weit entfernt, hat man immer noch das Benzin an Bord. Die Reichweite beziffert Seat auf insgesamt 550 Kilometer. 440 davon mit Erdgas.

Die RNZ hat’s probiert, bewegte den Leon über mehrere Tage zwischen Heidelberg und Mannheim, fuhr auf der Autobahn, über Land und auch ein paar Kilometer durch den Mannheimer Berufsverkehr. Das Ergebnis: Knapp 400 Kilometer waren mit Erdgas drin. Im Schnitt pendelte sich der Leon bei 4,0 Kilogramm Erdgas pro 100 Kilometern ein. Noch einen Tick sparsamer scheint es zu werden, wenn man sich manuell durch die Gänge switcht. Ist der Erdgas-Vorrat dann erst einmal aufgebraucht, schaltet der Leon von selbst auf Benzin um. Zu spüren ist das nicht.

Apropos spüren: Das Erdgas-Mobil unterscheidet sich in seinem Fahrverhalten nicht von anderen Verbrennungsmotoren. Es reist sich ruhig und angenehm.

Innere Unruhe macht sich als Erdgas-Neuling aber dennoch zwangsläufig breit, denn das Tankstellen-Netz ist nicht das beste: Rund 850 CNG-Stationen gibt es deutschlandweit, im Ausland sieht es nicht überall so rosig aus. Und rings um Heidelberg? In der Eppelheimer Straße wird man fündig. In Schwetzingen und Walldorf auch.

Fakt ist: Wer etwas für die Umwelt tun möchte und sich (noch) nicht auf ein Elektro-Fahrzeug einlassen will, der macht mit Erdgas nichts verkehrt. Natürlich wird auch bei CNG-Modellen CO2 ausgestoßen, aber eben deutlich weniger als bei Benzinern und Dieseln. Experten sprechen von etwa 90 Prozent weniger Stickoxiden als bei einer Diesel-Variante, die sich auf einem ähnlichen Level befindet. Auch interessant: Für Tests in Barcelona hat Seat seine TGIs mit Biomethan aus Abfall- und Reststoffen betankt.

Und warum wird der Hype um Elektro-Fahrzeuge dann immer größer, während Erdgas kaum thematisiert wird? Gute Frage. Eigentlich bewegen sich beide Antriebe auf Augenhöhe. Immer wieder hört man, dass Elektro-Autos in Sachen Umweltfreundlichkeit die Nase vorne hätten. Was vor allem mit dem Null-Ausstoß zusammenhängt. Doch das ist eben nur halbe Wahrheit. Die Beschaffung der Energie ist das Problem. Stichwort: "Treibhausgas-Rucksack".

Der neue Leon wird nach RNZ-Infos gegen Ende April bei den Händlern stehen. Einen TGI-Antrieb wird es auch wieder geben. Ob der dann identisch mit dem aktuellen sein wird? Seat hält sich noch bedeckt. Doch alles andere würde stark überraschen, schließlich kam das letzte Update erst mit dem Modelljahr 2019 auf den Markt.

> Fazit: Wer mit einem guten Gewissen unterwegs sein will und sich gegen ein Elektroauto sträubt, der macht mit einem Erdgas-Antrieb nichts verkehrt. Der Leon TGI verbindet Fahrspaß mit Umweltbewusstsein.