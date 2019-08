Von Daniel Hund

Heidelberg. "Naja, sonderlich viele Extras hat der ja jetzt nicht gerade." Sagt der Bekannte, der auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat. Stimmt, all die 1000 kleinen Helferlein - vom hochsensiblen Müdigkeitswarner bis hin zum Spurhalte-Assistent -, ohne die viele Autofahrer heutzutage offenbar gar nicht mehr können, hat der Subaru BRZ nicht an Bord. Aber das Wichtigste fährt mit - und das verdient sich Bestnoten: Griffiges Lenkrad, knackige Handschaltung, kleiner Touchscreen und ein paar weitere Tasten (Heizung, Warnblinker usw.).

Autofahren kann auch im Jahr 2019 also noch so einfach, so puristisch sein. Ganz ohne Betriebsanleitungen im XXL-Format, die aus Platzgründen schon fast aus dem Handschuhfach in den Kofferraum wandern müssen.

Hubraum (ccm): 1998

Zylinder: 4

Maximale Leistung (PS): 200

Maximales Drehmoment (Nm): 205

Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 226

Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 7,6

Leergewicht (kg): 1268

Testverbrauch (l): 8,6

Tankinhalt (l): 50

Kofferraumvolumen (l): 243

Auch bei einem Blick in die technische Daten erinnert der BRZ an die gute alte Zeit. 200 PS? Bei einem Sportcoupé? Ja, 200 PS - und die machen richtig Laune. Das liegt zum einen am Leergewicht, das sich gerade mal bei rund 1,2 Tonnen einpendelt und zum anderen am Motor: Einem Vierzylinder-Boxermotor. Kein Turbo. Kein Kompressor. Ein Sauger.

Natürlich darf kein falscher Eindruck entstehen: Auf der Autobahn ist der BRZ eher Mitläufer als Vorreiter. Das maximale Drehmoment von 205 Newtonmetern, das zwischen 6400 und 6600 Umdrehungen ansteht, oder die Höchstgeschwindigkeit von 226 km/h sind heutzutage fast schon unterer Durchschnitt im Sportwagenbau.

Setzt man jedoch den Blinker rechts und begibt sich auf die Landstraße, kommen Hochgefühle auf. Es ist beeindruckend, wie problemlos sich der Kleine, der es auf eine Gesamtlänge von 4,20 Meter bringt, selbst in scharfen Kurven in der Spur halten lässt. Besonders dann, wenn man Vergleiche mit deutlich potenteren und teureren Sportautos heranziehen kann, mit denen man dieselben Passagen schon abgespult hat. Der Hintern des BRZ bleibt stabil. So stabil, dass es der Steuermann selbst kaum fassen kann. Oder um es mit den Worten von Jeremy Clarkson, bekannt durch das Kult-Automagazin Topgear, auszudrücken: Dieses Auto kann man so einfach quer fahren lassen, dass man dabei ein Buch lesen kann.

Wobei er sich bei seiner Testfahrt auf den Toyota GT86 bezog, der aber baugleich mit dem BRZ ist. Beide wurden gemeinsam auf der renommierten Tokyo Motor Show 2011 vorgestellt. Wer nun anmerkt, dass man den GT86 hierzulande häufiger sieht, liegt richtig. Der Hauptgrund dafür dürfte wohl sein, dass der Toyota mit 29.990 Euro günstiger in der Anschaffung ist als sein Subaru-Bruder (33.480 Euro). Wenngleich Subaru eigentlich das Kommando hat: Toyota ordert seinen GT86 über den japanischen Konkurrenten. Und verkauft ihn dennoch günstiger? Wie kann das sein? Toyota importiert mehr und hat beim GT86 dadurch in Sachen Preisgestaltung wohl mehr Spielraum.

Kommen wir zu den Platzverhältnissen. Sonderlich komfortabeles Reisen scheint bei einer Fahrzeug-Höhe von gerade mal 1,30 Meter ja nicht möglich zu sein. Doch das täuscht. Fahrer und Beifahrer können die Sitze in der flachen Flunder weit nach hinten switchen und haben so viel Beinfreiheit. Auch den Kopf schlägt man sich nicht an, schließlich hängt man mit dem Hintern fast am Asphalt. Selbst mit einem Gardemaß von 1,93 Meter gab es für den Beifahrer nichts zu meckern.

Der Spritverbrauch hielt sich während der Testfahrten in Grenzen. Mit acht bis neun Litern muss man - je nach Fahrweise - rechnen.

> Fazit: Mit dem BRZ schickt Subaru ein Auto ins Rennen, das man heutzutage kaum noch findet. Es zeigt, dass weniger manchmal eben doch mehr sein kann. Der BRZ ist ein Flitzer, der so gar nicht ins Zeitalter des autonomen Fahrens passt. Hier muss der Fahrer noch mitdenken, hat das uneingeschränkte Kommando. Herrlich ...