Von Anja Kirschner

Athen. Das beliebteste City-SUV der Deutschen geht in die 2. Runde: Der Renault Captur fährt ab Jahresbeginn 2020 mit zusätzlichen Fahrerassistenzsystem schon in der Basisversion vor. Hinzu kommen erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten für die Karosserie, denn viele Kunden legen Wert auf individuelle Optik.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Länge x Breite x Höhe (m): 4,23 x 1,80 x 1.58

Radstand (m): 2,64

Motor: R4-Benziner, 1333 ccm, Turbo,

Leistung: 154 PS bei [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Länge x Breite x Höhe (m): 4,23 x 1,80 x 1.58

Radstand (m): 2,64

Motor: R4-Benziner, 1333 ccm, Turbo,

Leistung: 154 PS bei 5500 U/min

Max. Drehmoment: 270 Nm bei 1800 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 202 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,6 Sek. NEFZ-Durchschnittsverbrauch: 5,5-5,7 Liter

CO2-Emissionen: 125-129 g/km

Leergewicht/Zuladung: min. 1.341 kg / max. 470 kg

Kofferraumvolumen: 422–1275 Liter

Max. Anhängelast: 1200 kg

Wendekreis: 11,1 m

Basispreis: 28.450 Euro

[-] Weniger anzeigen

Die größte optisch wahrnehmbare Veränderung liegt in den neuen serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfern, die im Tagfahrlicht ein großes C erkennen lassen. Auch gewachsen ist der neue Captur, um genau elf Zentimeter in der Länge und vier in der Breite, was besonders den hinteren Insassen zu gute kommt. Beim Ladevolumen werden bis zu 536 Liter angegeben, die erreicht werden, wenn die Rückbank maximal nach vorn geschoben wird. Bei umgeklappter Rückbanklehne sogar bis 1275 l.

Die Innenausstattung sieht hochwertig und aufgeräumt aus. Was einem sofort ins Auge sticht, ist der 9,2-Zoll- Monitor mit Touchscreen, der wie die Mittelkonsole dem Fahrer leicht zugewandt ist. Bei den Modellen mit Automatikschaltung scheint das untere Segment der Mittelkonsole frei zu schweben. Dadurch entsteht zusätzliche Ablagefläche im Fahrerraum.

Bei der Innendekoration kann man verschiedene Farben miteinander kombinieren, wobei hier nicht so viele Möglichkeiten angeboten werden wie beim Exterieur. Alle Oberflächen, die einem häufigen Kontakt ausgesetzt sind, wurden extra mit einem Schaumstoff unterfüllt, um ein besonders angenehmes Gefühl zu erzeugen. Die Bedienung des Monitors ist benutzerfreundlich. Die zentrale Anzeigetafel hinter dem Lenkrad weist die typischen Elemente wie Tacho und Drehzahlmesser auf, als Option gibt es ein virtuelles Cockpit mit individueller Konfigurierbarkeit. Neu dazugekommen ist eine Ambiente-Beleuchtung, deren Koloration man je nach Stimmung verändern kann. Hierfür stehen acht verschiedene Farben zur Verfügung. Das Panorama-Glasschiebedach, welches für einen Aufpreis von 1200 Euro zu haben ist, sorgt für einen hellen Innenraum.

Weil Renault mit dem neuen Modell das Thema Sicherheit mehr in den Vordergrund rücken will, seien hier einzelne Fahrassistenzsysteme näher genannt. Allein drei dieser Systeme sind schon in der Basisversion enthalten. Das sind der Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, die Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner und der Fernlichtassistent, der den manchmal lästigen Wechsel zwischen Abblend- und Fernlicht automatisch übernehmen kann.

Man kann diese Palette noch durch den Autobahn-und Stauassistenten mit Stop & Go-Funktion, den Spurhalteassistenten und den Tote-Winkel-Warner erweitern. Erstmals kommt bei Renault auch ein Querverkehrswarner zum Einsatz. Dieses radarbasierte System warnt den Fahrer beim Rückwärtsausparken durch optische Signale in den Außenspiegeln vor Fußgängern und Fahrzeugen, die außerhalb des Blickfeldes von der Seite herannahmen. ebenfalls neu ist die 360-Grad-Kamera, die ein virtuelles Bild aus der Vogelperspektive erzeugt und so das Manövrieren mit dem Auto erleichtert.

Der neue Renault Captur will optisch und technisch an den Erfolg der ersten Generation anknüpfen. Allerdings ist die Konkurrenz in den letzten Jahren erheblich größer geworden. Rund 20 europäische und asiatische Wettbewerber tummeln sich schon in der Kategorie der B-Segment-SUV. Unter der Renault-Raute ist der Captur ein Bestseller. Mehr als ein Dutzend Modelle bieten die Franzosen auf dem deutschen Markt an, ein gutes Fünftel der Neuzulassungen entfiel dieses Jahr bereits auf den Captur. Die Basis der Motorenauswahl bildet der 1,0-Liter-Dreizylinder Benziner 101 PS und einem 5-Gang-Schaltgetriebe, der ab 17.900 Euro zu haben ist. 50 Prozent mehr Motorkraft bringt das vorerst stärkste Modell der Baureihe mit, welches mit einem 1,3-Liter-Vierzylinder ausgestattet ist und eine Leistung von 154 PS hat. Dieser Motor ist standardmäßig mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) kombiniert, während der 131-PS-Benziner wahlweise mit einer 6-Gang-Handschaltung oder DCT ausgestattet werden kann.

Der Einliter-Motor erzielt auf dem Prüfstand im Mittel 5,3 Liter/100 km. Die große Version soll laut Hersteller mit 5,7 Litern auskommen. Praxiszuschläge von rund einem Liter sollte man einkalkulieren. Geräuschdämmung und Abrollkomfort erwiesen sich bei den ersten Testfahrten als überdurchschnittlich.