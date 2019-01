Von Daniel Hund

Heidelberg. Und schon wieder einer. Irgendwas muss der Opel Mokka X an sich haben, denn irgendwie trifft man es ständig, das Kompakt-SUV aus Rüsselsheim. In der Stadt, auf der Autobahn, im Odenwald. Optisch hat er ja auch einiges zu bieten: Der Mokka X wirkt jung und knackig, ist stylish und funktional zugleich. 4,26 Meter misst er von der Front bis zum Heck.

Die RNZ war mit einem Allradler unterwegs. Dem Mokka X Ultimate. Einem 1.6er Diesel mit Sechs-Gang-Schaltgetriebe und 136 PS unter der Haube. Und der lässt kaum Wünsche offen, hat alles an Bord, was heutzutage so auf dem Markt ist. Aber das hat auch seinen Preis. Für das Rundum-Sorglos-Paket im Mokka werden 34.070 Euro fällig. Los geht das Mokka-Abenteuer ab 20.495 Euro.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 1598 Zylinder: 4 Maximale Leistung (PS): 136 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,3 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 187 Leergewicht (kg): 1455 Wendekreis (m) : [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 1598 Zylinder: 4 Maximale Leistung (PS): 136 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,3 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 187 Leergewicht (kg): 1455 Wendekreis (m) : 11,5 Zul. Gesamtgewicht (kg): 1938 Abgasnorm: Euro 6d-TEMP RNZ-Testverbrauch (l): 7,1 Preis (Euro): 34.070 Einstiegspreis (Euro): 20.495

[-] Weniger anzeigen

Zurück zum Allradantrieb. Genau der hat das kleine SUV mit dem Blitz im Logo schon zweimal voll ins Rampenlicht befördert: Opel staubte dank ihm - bei einem Wettbewerb, der von der Fachzeitschrift Auto Bild organisiert wird - bereits zweimal den Titel "Allradauto des Jahres" für SUVs unter 25.000 Euro ab. Zur Erklärung: Das 4x4-Antriebssystem verfügt über eine elektromagnetische Lamellenkupplung, mit ihr kann die Kraft je nach Fahrsituation von 100 Prozent Frontantrieb auf bis zu 50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse stufenlos verteilt werden. Was wiederum dem Verbrauch zugutekommt. Kurz um: Bei der Fahrt zum benachbarten Bäcker oder an die nächste Tankstelle ist der Allrad-Mokka mit Frontantrieb unterwegs. Wird es hingegen mal etwas kritischer, nass oder glatt, erkennt das der Mokka sofort und switcht automatisch auf Allradbetrieb um. Eine feine Sache und vor allem: eine sichere Sache.

Los ging die Mokka-Geschichte übrigens 2012. Rund sieben Jahre sind seitdem vergangenen. Und Opel blickt stolz auf sie zurück. Denn mittlerweile lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass die Traditionsmarke mit ihm alles richtig gemacht hat. An die 900.000 Bestellungen sind bislang für den Mokka bei Opel eingegangen. So etwas nennt man eine Erfolgsgeschichte. Zu meckern gab es auch während der RNZ-Testfahrten nicht viel: Das knapp 1,5 Tonnen schwere SUV vermittelte Fahrspaß. Zu erwarten war das nicht unbedingt, schließlich sind 136 PS für solch einen Brocken heutzutage nicht gerade eine Wucht. Doch das täuscht: Auf Landstraßen-Tempo schiebt sich der Mokka X in 10,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 187 km/h erreicht. Klar, ein Rennauto ist das nicht, aber das soll es auch gar nicht sein. Eher ein zuverlässiger Begleiter, der durch eine wirklich gute Straßenlage überzeugt und auch auf kurvigem Terrain trotz höherer Geschwindigkeiten nicht ins Wanken gerät. Auch der Durst hält sich in Grenzen: 7,1 Liter sind ein akzeptabler Wert.

Weiter mit dem Innenraum. Hier hat sich viel getan. Vorbei sind die Zeiten, in denen Opel auf Tasten und Schalter im Überfluss setzte. Fast alles läuft nun über den großen Touchscreen, der sich in der Mittelkonsole befindet, ist nur ein, zwei Klicks entfernt. Übersichtlichkeit wird groß geschrieben. Assistenzsysteme hat Opel einige im Angebot: Abstandsanzeige, Frontkollisionswarner, Spurassistent, Verkehrsschildassistent …

Fazit: Mit dem Mokka X hat Opel ein Kompakt-SUV in der Angebotspalette, das überzeugen kann. Schicke Optik, geringer Verbrauch, reichlich Fahrspaß. Wenn es etwas auszusetzen gibt, dann vielleicht am Platzangebot in der zweiten Reihe. Menschen mit einem Gardemaß jenseits der 1,90 Meter sollten geschickt verhandeln können, um - gerade auf längeren Strecken - auf dem Beifahrersitz einchecken zu können.