Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Welches Auto macht im Stadtverkehr Sinn? Klare Sache, ein Kleinwagen. Was was macht den Kleinwagen auch noch praktisch? Ein Automatikgetriebe, und damit wären wir schon beim Space Star von Mitsubishi. Denn die Marke mit den drei Diamanten bietet das dreizylindrige Wägelchen sowohl mit manuellem Fünfganggetriebe als auch mit einer stufenlosen Automatik an. Los geht’s ab 9900 Euro.

Damit liegt zumindest die 71 PS starke Basisversion im magischen vierstelligen Bereich. Preisbewusste Kunden nehmen das erfreut zur Kenntnis, wobei der kleine Flitzer vor allem bei den Damen beliebt ist: Ihr Anteil liegt bei rund zwei Dritteln, wobei der freundlich wirkende Mitsubishi gerade mit seiner rundlich gezeichneten Front zu gefallen vermag.

TECHNISCHE DATEN Viertüriger, fünfsitziger Kleinwagen, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 3,795/1,665/1,505/2,45 m; Wendekreis: 9,2 m; Kofferraumvolumen: 209-912 l; Leergewicht: 940-997 kg; Motoren: Dreizylinder-Benziner mit 1,0 und 1,2 Litern, Leistung 71 PS und 80 PS bei jeweils 6 000/min, max. Drehmoment: 88 Nm bei 5 000/min und 106 Nm bei 6 000 U/min, 0-100 km/h: 12,7-16,7 Sek., Höchstgeschwindigkeit: 172-180 km/h, Testverbrauch (1,2 Liter, CVT-Getriebe): 6 Liter, CO2-Emission: 103-114 g/km. Preise: 9 990 Euro (Version "Basis" mit 71 PS und Fünfgang-Schaltgetriebe).

Dahinter werkeln zwei bereits nach Euro 6d-temp genormte Dreizylinder-Benziner, die besagte 71 PS aus einem Liter Hubraum beziehungsweise 80 PS aus 1,2 Litern schöpfen: Der neue Messzyklus ließ übrigens auch die Abgaswerte steigen, die Werksangaben bezüglich der CO2-Emission lagen bislang bei 92 bis 100 Gramm je Kilometer, nun sind es 103 bis 114 Gramm, was zum Teil auch am um etwa 20 Kilo gestiegenen Leergewicht liegen mag. Dieses rangiert nun je nach Variante zwischen 940 bis 997 Kilo.

Mit seiner Länge von knapp 3,8 Metern passt der Space Star auch in knackig enge Lücken - und dank eines Wendekreises von nur 9,2 Metern erwischt man diese notfalls auch von der Gegenfahrbahn aus in einem Zug. Das sind feine Werte, mit solch einem Auto verliert die Parkplatzsuche in der Heidelberger Innenstadt ihren Schrecken. Was stört es da, dass das Ladeabteil maximal 912 Liter fasst.

Die knackigen Abmessungen spürt man auch im Inneren, alleine zur Sitzverstellung sollte man schon die Tür öffnen, weil seitlich kaum Platz für die Hand ist. Und auch die Oberflächen wirken eher robust und pflegeleicht als luxuriös, dafür ist die Bedienbarkeit angenehm unkompliziert. Hier verwirren keine überfrachteten Knöpfchenarmeen, im Space Star findet man noch einen Drehregler für Heizung oder Lüftung. Einzig der Gurtwarner nervt: Sobald der Schlüssel gedreht wird, meckert er schrill zum Anschnallen, selbst wenn man mal wieder auf den Millimeter um die Ecke zirkelt. Erbarmungslos mahnt die Elektronik zur Sicherheit - indes gibt man nach wenigen Tagen entnervt auf, und schnallt sich tatsächlich an, bevor der Schlüssel Richtung Zündschloss zielt.

So denn, wir sind also angeschnallt, der Dreiender werkelt: Abfahrt! Und zwar gerne im Automatikmodus, Mitsubishi bietet das 80 PS starke "Flaggschiff" mit einer stufenlosen CVT, die nicht nur eine Fahrstufe "D" für den Normalbetrieb bietet, sondern auch die Variation "D+" für sportive Momente mit erhöhten Drehzahlen und einen Kriechgang, passenderweise "L" genannt. Alleine dafür gebührt der Diamantentruppe Lob.

Kriechen muss man indes nicht, will man den Verbrauch in akzeptablen Bereichen halten: Der kleinere der beiden Benziner kommt laut Datenblatt mit 4-4,2 Litern aus, die von uns gefahrene, 80 PS starke Automatikversion ist mit 5 Litern gelistet, und gönnte sich im Alltag derer sechs. Übrigens hilft eine kleine Ampel beim Spritsparen: Rechts im Cockpit leuchten bis maximal drei grüne Balken für effiziente Fortbewegung beziehungsweise einer in orange, wenn man zu deftig unterwegs ist. Das will er eben gar nicht, der kleine Mitsubishi - vor allem nicht in zügig angegangenen Kurven mit Holperbelag, der das Fahrwerk rasch an seine Grenzen bringt.

Dafür legt Mitsubishi auch im Modelljahr 2019 wieder Sondermodelle auf, den Beinamen "Diamant Edition" kennt man ja. Zusätzlich zur Einstiegsversion "Basis" ist hier eine Klimaanlage, ein Audiosystem sowie eine Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung an Bord, diese gibt es in der Einstiegsversion normalerweise nicht mal gegen Aufpreis. Seit Herbst ist zudem das zweifarbige Sondermodell "Diamant Edition+" im Angebot: Die Alufelgen sowie das Fahrzeugdach, der Dachspoiler oder die Heckschürze prunken hier mit der Kontrastfarbe Schwarz, der Preisvorteil liegt bei immerhin 1300 Euro, der Maximalpreis somit bei 15.590 Euro im Falle des großen Motors mit Automatik.