Von Daniel Hund

Heidelberg. Er ist längst ein Klassiker. Satte 55 Jahre sind es nun schon, die der Toyota Corolla auf dem Buckel hat. Mittlerweile ist die zwölfte Generation am Start. Es gehört also nicht viel Fantasie dazu, um erahnen zu können, dass es sich beim Corolla, der zwischenzeitlich mal Auris hieß, um ein Erfolgsmodell handelt.

Und das ist sogar noch untertrieben: Toyota und der Corolla, das ist die Erfolgsgeschichte schlechthin. 2018, 2019 und 2020 machte man zusammen fette Beute. Da war der Corolla das begehrteste Fahrzeug auf dem Globus überhaupt. Kein Modell wurde häufiger verkauft: 1,134 Millionen im Jahr 2020, 2019 – vor Corona – sogar 1,244.

Hintergrund Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid Motor: 4-Zylinder Reihenmotor; Hubraum (ccm): 1987; Leistung (PS): 152 bei 6000 U/min; [+] Lesen Sie mehr Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid Motor: 4-Zylinder Reihenmotor; Hubraum (ccm): 1987; Leistung (PS): 152 bei 6000 U/min; Leistung E-Motor (kW): 80; Systemleistung (PS): 184; Antrieb: Front; Getriebe: stufenlos; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 8,1; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 180; Kraftstoff: Benzin; Testverbrauch (l): 4,6 Leergewicht (kg): 1415; Länge x Breite x Höhe (mm): 4650 x 1790 x 1435; Kofferraumvolumen (l): 581 - 1591; CO2-Emission (g/km): 84; Schadstoffklasse: Euro 6d; Preis (Euro): 31.780; Startpreis Corolla Touring Sports (Euro): 22.930

[-] Weniger anzeigen

Die RNZ durfte kürzlich selbst mal ein paar Testrunden mit dem Bestseller drehen. Wir wählten den Touring Sports. Ein Kombi, den man aber auch in die etwas stylishere Shooting-Brake-Schublade stecken kann.

Motoren stehen drei zur Auswahl. Ein Benziner mit 116 und zwei Hybrid-Versionen, 122 und 184 PS stark. Rings um Heidelberg war Letzterer im Einsatz. In 8,1 Sekunden geht’s mit ihm zackig auf Landstraßen-Tempo. Beendet ist der Vortrieb bei 180 km/h. Hört sich nach wenig an – und schreckt den einen oder anderen potenziellen Käufer vielleicht auch ab. Doch ganz ehrlich: Selbst die 160-km/h-Marke war während der Testphase nicht zu knacken. Der Verkehr auf der A5 ließ das gar nicht zu. Wer es trotzdem etwas schneller mag, kann alternativ zum Benziner greifen, der hat zwar "nur" 116 Pferdestärken an Bord, stürmt mit Turbolader aber bis auf 200 km/h.

Ausstattungs-Linien hat Toyota ein paar im Programm. Der Testwagen rollte in der Team-Deutschland-Edition an. Sie pendelt sich quasi in der Mitte ein und steht in der 184-PS-Variante ab 31.780 Euro bei den Händlern. Los geht das Kombi-Feeling im Corolla ab 22.930 Euro. Und was hat es mit der Bezeichnung Team Deutschland auf sich? Toyota unterstützt den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) im Rahmen einer Kooperation gezielt mit Hybrid-Fahrzeugen und bietet eine entsprechende Variante auch für Nicht-Sportler an.

Wer nun meint, dass das Fahren in einem Olympia-Auto aus jedem Denker und Lenker eine Über-Sportskanone macht, der täuscht sich. Trotz ausgiebiger Testrunden kam der Autor dieses Textes morgens nur schwer in die Gänge, war gefühlt nicht schneller am Briefkasten als sonst und quälte sich auf dem Rückweg vom Bäcker mit dem Fahrrad wie immer den eigentlich gar nicht so steilen Anstieg hinauf.

All das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Toyota da eine richtig interessante Mischung auf vier Räder gestellt hat. Der Hybrid-Antrieb im Corolla überzeugt. Die RNZ pendelte sich bei einem Durchschnitts-Verbrauch von 4,6 Litern ein, was zwar etwa einen Liter über der Werksangabe liegt, aber für ein rund 1,5 Tonnen schweres Gefährt ein Topwert ist.

Das Zusammenspiel zwischen Benziner und E-Motor läuft reibungslos. Wann sich der Verbrenner miteinschaltet, ist bei bedachter Fahrweise mitunter kaum zu spüren. Erst ein kurzer Blick auf den Bildschirm bringt dann Klarheit. Er hält alles fest und weckt nicht den Tiger, aber den Sparfuchs in einem.

Das kann süchtig machen. Wer will da noch rasen? Cruisen – ohne dabei zum Hindernis zu werden – das ist hier die Herausforderung.

Ansonsten ist der Touring Sports ein Kombi wie man ihn sich vorstellt. Der Kofferraum schluckt 581 bis 1591 Liter. Das Platzangebot ist auch ansonsten gut. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Reihe kann man sich lang machen. Die Verarbeitung ist nicht spektakulär, aber ansprechend.