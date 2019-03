Von Axel F. Busse

Lissabon. Solide Fahrzeugtechnik und zahlreiche kostenlose Extras waren es einst, die den Erfolg von japanischen Autos auf dem deutschen Markt begründeten. Zu solchen Tugenden will Mazda offenbar zurückkehren, denn der neue Mazda 3 bringt eine erstaunliche Basisausstattung mit zu seiner Premiere im März. Einen Kompaktwagen, den man nicht ohne Navigationssystem, ohne Head-Up-Display, LED-Scheinwerfer, Sound- und Klimaanlage, ohne radargestützte Geschwindigkeitsregelung, Spurwechsel-Assistent, Ausparkhilfe, Apple Car Play und Android Auto bestellen kann - wo hat man das je gesehen? Alles schon drin! Mazda wagt den Schritt und ist zuversichtlich, dass die Kundschaft es honorieren wird. Natürlich beginnt die Preisliste bei einem deutlich höheren Betrag als beispielsweise beim VW Golf, dem Opel Astra oder dem Ford Focus. Doch berücksichtigt man vergleichbare Motorleistungen und Ausstattungsmerkmale, dürfte sehr viel für den Mazda sprechen.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Länge x Breite x Höhe (m): 4,36 x 1,78 x 1,43 Radstand (m): 2,60 Motor: R4-Benziner, 1998 ccm, Leistung (PS): 122 bei 6000 U/min Max. Drehmoment: 213 Nm bei 4000 U/min Batterie: Lithium-Ionenbatterie 0,216 [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Länge x Breite x Höhe (m): 4,36 x 1,78 x 1,43 Radstand (m): 2,60 Motor: R4-Benziner, 1998 ccm, Leistung (PS): 122 bei 6000 U/min Max. Drehmoment: 213 Nm bei 4000 U/min Batterie: Lithium-Ionenbatterie 0,216 kWh Getriebe: Sechsgang-Handschaltung Höchstgeschwindigkeit (km/h): 197 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,4 WLTP-Durchschnittsverbrauch (l): 6,2 - 6,3 CO2-Emissionen: 142 - 139 g/km (Euro 6d-TEMP) Leergewicht / Zuladung (kg): 1349 / 526 Kofferraumvolumen (l): 351 - 1026 Basispreis: 22.990 Euro

[-] Weniger anzeigen

Angesichts dessen kann der in Hiroshima beheimatete Hersteller es sich leisten, mit einem expressiven Design an den Start zu gehen. Die Linienführung ist alles andere als Mainstream. Der tief liegende Grill macht die Front aggressiv, die schmalen hinteren Seitenfenster, die zum wuchtigen Heck führen, verstören eher, als dass sie Begeisterung hervor rufen. Die C-Säule ist dadurch ungewöhnlich breit geraten, was den Sicherheitsblick auf heran nahende Radfahrer beim Rechtsabbiegen erschwert. Doch die Balance zwischen außen und innen, die behutsame Komposition von Funktions- und Schmuckelementen fügt sich zu einem harmonischen Ganzen. Eine geheimnisvolle Kraft der Lichtbrechung geht von den flach gestreckten und lackierten Flächen aus.

Am 22. März können die deutschen Kunden den Mazda 3 bei ihren Händlern zum ersten Mal live sehen, probe sitzen und wohl auch fahren. Was sie nicht können ist, sich einen Eindruck vom mit Spannung erwarteten neuen Ottomotor verschaffen, der erstmals mit Kompressionszündung neue Perspektiven von Effizienz und Spritkonsum eröffnen soll. Mit seinem Erscheinen wird erst tief in der zweiten Hälfte 2019 gerechnet, wenn auch die "Fastback" genannte Limousinen-Version des Mazda 3 verfügbar sein wird. Der hoch verdichtete Benziner, dessen Gemisch nur im Ausnahmefall von einem Zündfunken zur Explosion gebracht wird, soll etwa 180 PS bekommen. Fahrten mit Versuchsaggregaten in Fahrzeugen der letzten Mazda-3-Generation verliefen viel versprechend.

Dass die innovative Spitzenmotorisierung gut zum Neuling passen wird, ist daran zu erkennen, dass dynamische Linienführung und die ebenso ausgewogene wie straffe Fahrwerksabstimmung mehr Sportlichkeit zulassen würden, als der 122-PS-Basisbenziner herzugeben bereit ist. Da Mazda einer Turbo-Aufladung grundsätzlich entsagt, sind nicht mehr als 213 Newtonmeter Drehmoment aus dem zwei Liter großen Vierzylinder zu holen, wofür außerdem 4000 Umdrehungen nötig sind. Hochtouriges Fahren schadet aber dem Verbrauch, weshalb man hier und da auf Durchzug warten muss, der sich mit Verzögerung einstellt.

Was ihm an Temperament fehlt, gleicht der Motor durch Effizienz wieder aus. Bei geringer Last werden die Zylinder 1 und 4 still gelegt, so dass ein nach WLTP-Norm gemessener Verbrauchswert von etwas mehr als sechs Litern heraus kommt. Daran hat letztlich auch das 24-Volt-Mild-Hybrid-System seinen Anteil. Da bei diesem Hybrid-System ein Teil des Drehmoments, das normalerweise der Verbrennungsmotor abgibt, durch den riemengetriebenen Starter-Generator (ISG) übernommen wird, ermöglicht es die gleiche Beschleunigung bei weniger Kraftstoffverbrauch. Beim Hochschalten passt das System zudem die Motordrehzahl automatisch an. Zum Anlassen wird ebenfalls der ISG verwendet, wodurch der Anlassvorgang sehr kurz und ist deutlich geräuschärmer wird.

An der feinfühligen Lenkung gibt es nichts zu tadeln, auch nicht an der Abstufung der 6-Gang-Automatik, mit der im getesteten Fahrzeug die Kraft auf die Vorderräder übertragen wurde. Erstmals beim Dreier wird es später einen Allradantrieb geben, der dann zusammen mit dem neuen SkyActiv-X-Motor kombiniert werden kann. Da Torque-Vectoring bereits jetzt eine verfügbare Technik ist, darf man auf das Zusammenspiel und den Dynamik-Gewinn für den Mazda 3 gespannt sein.

Bei Mazda wird oft und gern betont, wie sehr die Bedürfnisse des Fahrers bei Neuentwicklungen im Mittelpunkt stehen. Dabei müssen es nicht immer die großen Innovationen sein, die Verbesserungen mit sich bringen. Die Vergrößerung des Verstellbereichs der Lenksäule beim neuen Mazda 3 ist zwar technisch eher eine Marginalie, erlaubt es jetzt aber einen viel größeren Kreis an Nutzern mit unterschiedlichen Körpergrößen, ihre optimale Sitzposition zu finden. Gleichzeitig wurde die Cockpit-Architektur übersichtlicher, schlichter und eleganter gemacht, was der zuständige Projektleiter Kôta Beppu mit "Vermeidung von optischer Unruhe" beschreibt.

Ruhig geht es im Betrieb sowohl für Insassen als auch für Passanten zu, denn die Geräuschdämmung wurde verfeinert. Wer sich akustisch noch einen Gefallen tun möchte, bestellt das Bose-Soundsystem für 750 Euro. Die Preise für das komplette Auto beginnen bei 22.990 Euro für den Benziner, mit dem neuen 1,8-Liter-Dieselmotor kostet der Mazda 3 mindesten 25.290 Euro. Für die Sechsstufen-Automatik werden jeweils 2000 Euro Aufpreis fällig.