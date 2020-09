Von Daniel Hund

Heidelberg. Der erste Eindruck? Eine Limousine – aber was für eine. Der Ghibli von Maserati ist eines dieser Autos, an denen man als Autofan nicht einfach so vorbeigehen kann. Kurz stehen bleiben, das Smartphone zücken und ein paar Fotos schießen. Das ist es, was viele Menschen machen, wenn sie dem Einstiegsmodell der italienischen Kultmarke begegnen. Die Schokoladenseite? Geschmackssache! Aber vor allem die Front zieht an. Da ist dieses Mega-Maul, dieser Schlund, der sicher auch im Horror-Blockbuster der "Weiße Hai" eine gute Figur abgegeben hätte, wenn er aus den Tiefen des Ozeans empor geschossen gekommen wäre.

Hintergrund Motor: V6-Biturbo Hubraum (ccm): 2979 Maximale Leistung (PS): [+] Lesen Sie mehr Motor: V6-Biturbo Hubraum (ccm): 2979 Maximale Leistung (PS): 350 Maximales Drehmoment (Nm): 500 0 auf 100 km/h (s): 5,5 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 267 Leergewicht (kg): 1810 Testverbrauch (l): 13,4 Kofferraum (l): 500 Länge x Höhe x Breite (m): 4,97 x 1,94 x 1,46 CO2-Emissionen (g/km): 208 Preis (Euro): 71.257

[-] Weniger anzeigen

Zu den Fakten: Ab 67.552 Euro steht der Ghibli, dem zum Modelljahr 2020 ein Facelift verpasst wurde, beim Maserati-Händler. Dafür gibt es den Diesel. Ein V6 mit 250 PS, der in 6,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h marschiert. Wem das nicht schnell genug ist, der könnte zum Ghibli S Q4 mit Allradantrieb und 430 PS greifen. Der packt den prestigeträchtigen Sprint in 4,7 Sekunden und kratzt an der 290-km/h-Marke. Zwischen beiden ist der "normale" Ghibli angesiedelt. V6, 350 PS, 267 km/h schnell. Für ihn werden 71.257 Euro fällig.

Das Herzstück ist natürlich der Motor. Und das ist nicht irgendeiner, nein, der stammt von Ferrari. Unter der Haube der 350-PS-Variante schlummert ein 3,0-Liter-Biturbo – und der macht Laune. Sobald der Startknopf gedrückt wird, meldet er sich zu Wort. Blubbert und brabbelt, klingt kernig, aber ganz wichtig: nicht übertrieben. Selbst im Sportmodus geht es noch relativ dezent zur Sache – kein Vergleich zu so manchem Konkurrenten, der mittlerweile Sound-Ingenieure beschäftigt, um künstlichen Fake-Motoren-Sound zu kreieren.

Weiter mit dem Ambiente, dem Innenraum des italienischen Fahr-Traums: Gereist wird auf hochwertigen Ledersesseln mit gesteppten Bezügen. Die fühlen sich nicht nur edel an, die sind bequem und sportlich zugleich.Viele verspielte Details, wie etwa der ständig wiederkehrende markentypische Dreizack sorgen für einen hohen Wohlfühlfaktor. Besonders schick: die rahmenlosen Türen.

Neben den drei Fahrmodis Ice, Normal und Sport, zwischen denen per Knopfdruck hin und her geswitcht werden kann, darf der Denker und Lenker dank einer Taste in der Mittelkonsole auch mit dem Fahrwerk spielen.

Nun zu etwas, das nicht ganz so erfreulich ist: Steht man gerne auf dem Gaspedal, kreuzt man recht häufig an der Tankstelle seines Vertrauens auf. Mit einem Durchschnittsverbrauch von 13 bis 14 Litern muss gerechnet werden.

In Kürze plant Maserati übrigens schon fast revolutionäres: Im Werk bei Grugliasco, das in der Nähe von Turin liegt, wird ein Ghibli Hybrid gebaut. Er soll um die 330 PS auf die Straße bringen und dabei 25 Prozent weniger Sprit verbrauchen als der Ghibli in der 350-PS-Version. Man darf gespannt sein.