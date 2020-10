Der Picanto mimt in der neuen X-Line den rustikalen Geländegänger. Foto: dpa

Von Daniel Hund

Heidelberg."Ach Gott, ist der süß! Der passt ja fast zuhause neben die Couch." Die Frau auf dem Supermarkt-Platz ist hin und weg, feiert den Kia Picanto mächtig ab. Geklärt haben wir die näheren Wohnumstände der jungen Dame nicht, klar ist aber: Der Flitzer ist zwar wirklich nur 3,60 Meter lang, macht sich in der Garage aber trotzdem besser als im Wohnzimmer.

Die RNZ war mit dem Picanto 1.0 T-GDI in der Top-Ausstattung X-Line unterwegs. Für 17.595 Euro steht der beim Händler. Los geht das Picanto-Vergnügen bereits ab 10.479 Euro.

Der 1.0 T-GDI lohnt sich dennoch. Der Motor hat einen ordentlichen Punch: 100 PS setzt der Turbobenziner frei und lässt so kaum Wünsche offen. Von 0 auf 100 km/h marschiert der Knirps in 10,3 Sekunden, Schluss mit Vortrieb ist bei 180 km/h. Und ganz ehrlich: Mehr braucht mittlerweile kein Mensch.

Hinzu kommt ein Verbrauch, der sich sehen lassen kann: Während der RNZ-Testrunden, die den kleinen Kia vor allem durch den vorderen Odenwald und das Heidelberger Umland geführt haben, pendelte sich der Picanto bei 4,9 Litern ein.

Eingeführt wurde das kleinste Pferd im Kia-Stall 2004. Seitdem hat es sich zu einem der erfolgreichsten Modelle der Südkoreaner entwickelt. 2019 staubte der Picanto den Testsieg der Fachzeitschrift "Auto Test" in der Kategorie "Preis-Leistungs-Verhältnis" bei Kleinstwagen ab.

In der getesteten X-Line-Version ist er kein Mega-Schnäppchen – dafür aber voll im Trend. Denn das X steht für SUV-Gene. Der Picanto ist dann einen Tick höher gelegt, was für eine gute Rundumsicht sorgt. Wobei kein falscher Eindruck entstehen darf: Steht man vor der X-Line-Variante dürfte wohl niemand auf die Idee kommen, ihn als Geländegänger zu bezeichnen. Er bleibt, was er ist: ein Kleinstwagen.

Und die sind praktisch. Shoppen mit dem Picanto? Ein Vergnügen und Kinderspiel zugleich. Selbst in der zugeparkten Mannheimer Innenstadt findet sich immer ein Plätzchen. Anvisiert, eingeschlagen – drin das Ding. Kurz und schmerzlos. Gut, wer vier, fünf Sprudelkästen auf dem Einkaufszettel stehen hat, der muss auf die Rückbank ausweichen. 255 Liter sind nicht die Welt, klappt man die zweite Reihe um, sind’s gute 1010 Liter.

Klein und schnittig, auf der Autobahn sehen viele Fahrer darin ein Problem. Zu unsicher sei das, zu wenig Blech – wenn mal was passiert. Kann man so sehen, zum Hindernis wird man aber nicht. Überholvorgänge oder das Beschleunigen beim Auffahren auf die Autobahn meistert der Picanto zackig. Das maximale Drehmoment von 172 Newtonmetern liegt bereits bei 1500 U/min bereit. Und falls man es bei freier Fahrt mal etwas eiliger hat, weil der Veggie-Burger und die Currywurst schon zuhause auf dem Herd brutzeln, kann man das Triebwerk auch mal über 5000 Touren drehen lassen.

> Fazit: Beim Picanto bekommt man einen Kleinstwagen, der viele Vorzüge hat, für vergleichsweise wenig Geld: Eine gute Verarbeitung, sichere Fahreigenschaften, eine fesche Optik und ein geringer Verbrauch.

Nicht ganz so optimal: Ist man etwas sportlicher auf kurvigem Terrain unterwegs, fallen die Sitze negativ auf: Ihnen fehlt der nötige Seitenhalt.