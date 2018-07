Von Heiko P. Wacker

Faro. Es beginnt damit, dass hinten ein Strich fehlt: Der neue Kia Ceed übt sich im Verzicht. Die Koreaner schicken den Apostroph im Namen des erfolgreichen Kompakten in Rente, künftig schreibt sich dieser nicht mehr "cee‘d", sondern eben "Ceed". Ansonsten jedoch glänzt die dritte Auflage mit einer ganzen Menge "Mehr", neue Motoren und moderne Assistenzsysteme werten den deutlich sportlicher gezeichneten Ceed auf. Am 30. Juni startete er in den Markt, los geht’s ab 15.990 Euro.

Damit liegt er rund 1 000 Euro über dem bisherigen Einstiegsmodell, doch wurde die 4,31 Meter lange Neuauflage des Ceed in Sachen Ausstattung deutlich aufgewertet. Breiter ist er zudem geworden, auch spürbar flacher, während das "Häuschen", der Fahrgastraum also, knapp sieben Zentimeter nach hinten wanderte. Dem Design tut das wahrhaftig gut, wobei die Linien sich spürbar von der hauseigenen Sportlimousine, dem Stinger, inspirieren ließen, was sich auch an der markanten Front erkennen lässt.

Hintergrund Fünftürige Kompakt-Limousine/C-Segment, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4 310/1 800-2 55 (ohne/mit Außenspiegeln gemessen)1 447/2 650 mm, Leergewicht: 1 260-1 552 kg, Gepäckraum: 395- 1 291 l. Antrieb: 1- und 1,4-l-Benziner mit 100-140 PS; 1,6-l-Diesel mit 115 und 136 PS, Sechsgang-Schaltgetriebe und [+] Lesen Sie mehr Fünftürige Kompakt-Limousine/C-Segment, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4 310/1 800-2 55 (ohne/mit Außenspiegeln gemessen)1 447/2 650 mm, Leergewicht: 1 260-1 552 kg, Gepäckraum: 395- 1 291 l. Antrieb: 1- und 1,4-l-Benziner mit 100-140 PS; 1,6-l-Diesel mit 115 und 136 PS, Sechsgang-Schaltgetriebe und Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Preise: ab 15.990 Euro (Version "Attract" mit 100 PS), Diesel ab 21.490 Euro (Version "Edition 7" mit 115 PS). Verkaufsstart Ceed Fünftürer: 30. Juni 2018; Kombi Ceed SW: 29. September 2018.

[-] Weniger anzeigen

Dahinter werkeln bekannte, aber auch neue Triebwerke, wobei alle Aggregate auf die Abgasnorm Euro 6d-Temp getrimmt sind. Besonders launig gibt sich der neue 1,4-Liter-Turbobenziner, der mit seinen 140 PS sehr ordentliche Fahrleistungen abliefert. Den Spurt auf Tempo 100 meistert er in 8,9 Sekunden, das kann sich sehen lassen, wobei im Alltag auch das maximale Drehmoment von 242 Newtonmetern relevant ist, zumal es zwischen 1500 und 3200 Touren anliegt, und für erfreuliche Elastizität sorgt. Auf diesen Motor werden denn auch 50 Prozent aller Käufer in Deutschland setzen, schätzt man.

Als weitere Triebwerke sind noch zwei zusätzliche Benziner am Start, ein Turbo mit einem Liter Hubraum und 120 PS sowie ein klassischer 1,4-Liter-Sauger mit 100 PS. Er markiert damit den Einstieg in die Welt des neuen Ceed, in der es somit grundsätzlich mit dreistelligen PS-Zahlen vorangeht, leisten doch auch die beiden neuen 1,6-Liter-Diesel 115 und 136 PS. Noch folgen wird zudem ein Mild-Hybrid, der auf einen Starter-Generator und 48 Volt setzt, und zunächst auf dem Diesel aufbaut. Eine teilelektrifizierte Benziner-Version wird später folgen, Erdgasmotoren sind nicht vorgesehen.

Verwaltet wird die Motorkraft standardmäßig von einem Sechsgang-Schaltgetriebe, nur der große Turbo und der stärkere Diesel sind auch mit einem Sieben-Stufen- Doppelkupplungsgetriebe erhältlich, dem die Ingenieure zusätzlich einen Sport-Modus angedeihen ließen. Ob man nun aber schalten lässt, oder lieber selbst in der präzise arbeitenden Box rührt, das muss jeder selbst für sich entscheiden, der Aufpreis der Automatik liegt bei 2000 Euro, betrachtet man beispielsweise das 140-PS-Flaggschiff in der höchsten Ausbaustufe.

Serienmäßig verbaut ist das neue, spürbar straffer abgestimmte Fahrwerk, das gut mit der direkteren Lenkung harmoniert: Beide Details tragen ganz wesentlich zum sportiven Charakter des neuen Ceed bei, der auch gerne flott ums Eck gescheucht werden möchte, wie der kompakte Kia bei ersten Testfahrten im südlichen Portugal eindrucksvoll unter Beweis zu stellen vermochte. Und damit es dabei sicher um die Ecken geht, wurde das Portfolio der Assistenten massiv ausgebaut.

So sind der Frontkollisionswarner mit Notbremsassistent, der aktive Spurhalteassistent, der Fernlichtassistent und der Müdigkeitswarner grundsätzlich Standard, während der Stauassistent im Ceed seine Kia-Europapremiere feiert. Er ist ebenso je nach Ausstattungsvariante verbaut wie das intelligente Parksystem. In Abhängigkeit von der gewählten Ausführung, fünf insgesamt, sind zudem auch Spurwechselassistent, Querverkehrwarner und Verkehrszeichenerkennung mit an Bord.

Den Einstieg in die Welt des neuen Ceed macht der "Attract", den es ausschließlich mit dem Saugmotor gibt. Mit "Edition 7" darf es dann auch der kleine Turbo sein. Nach oben schließen sich "Vision", "Spirit" und die "Platinum Edition" an, wobei es die Edelmetall-Version nur mit dem größten Benziner und dem größeren der beiden Diesel gibt, das obere Ende der Fahnenstange markiert mit 34.690 Euro der 135 PS starke Selbstzünder mit Doppelkupplungsgetriebe.

Den größten Zuspruch erwartet Kia in Sachen "Vision", für diese Ausführung kalkuliert man mit knapp 40 Prozent, während sich erwartungsgemäß nur einer von hundert Kunden für den Attract entscheiden dürfte, ohne dass man diese Variante deshalb auch nur ansatzweise in Frage stellen dürfte.