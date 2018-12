Von Daniel Hund

Heidelberg. Es gab mal eine Zeit, da war fast jeder zweite Autofahrer heiß auf einen Kombi. Viel Platz, schickes Design - Autos für alle Fälle. Mittlerweile ist es ein wenig ruhiger um sie geworden. Die SUVs haben sich ins Rampenlicht gedrängt. Denn in Sachen Platzangebot können auch die punkten. Doch es gibt sie natürlich immer noch, die Kombis. Praktisch sind sie nach wie vor, wie eine RNZ-Testfahrt mit dem Hyundai i30 Kombi kürzlich gezeigt hat.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Maximale Leistung (PS): 140 Maximales Drehmoment (Nm): 242 Hubraum (ccm): 1353 Abgasnorm: Euro 6d-Temp Höchstgeschwindigkeit (km/h): 208 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 9,1 Leergewicht (kg): [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Maximale Leistung (PS): 140 Maximales Drehmoment (Nm): 242 Hubraum (ccm): 1353 Abgasnorm: Euro 6d-Temp Höchstgeschwindigkeit (km/h): 208 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 9,1 Leergewicht (kg): 1417 Wendekreis (m): 10,6 Kofferraumvolumen (l): 602 - 1650 Testverbrauch (l): 7,1 Treibstoffart: Superbenzin CO2-Emission (g/km): 134 Preis (Euro): 23.650 Einstiegspreis (Euro): 15.990

[-] Weniger anzeigen

Produziert wird der i30 seit 2007. Mittlerweile ist die dritte Generation am Start. Und die hat etwas, das die Vorgänger nicht hatten: mehr Eleganz. Zeitlos schön steht er da, nicht mehr so verspielt wie sein direkter Vorgänger. Dazu tragen auch die neuen Eckdaten bei. Zehn Zentimeter länger, ein paar Zentimeter tiefer - ist er nun. Was sich im ersten Moment nicht nach sonderlich viel anhört, macht sich beim Praxistest sofort bemerkbar. Im Fond wird Beinfreiheit nun groß geschrieben. Zugute kommt die Streckung aber vor allem der Ladefläche: Der Kofferraum schluckt jetzt 602 bis 1650 Liter. Damit bewegt er sich in etwa auf Augenhöhe mit dem Golf Variant von Volkswagen, der sich bei 605 bis 1620 Liter einpendelt. Die Rücksitzlehnen lassen sich im Verhältnis von ein Drittel zu zwei Drittel umlegen. Weniger schön: Komplett umgelegt werden können die Lehnen nicht. Hinter den beiden Vordersitzen bleibt eine kleine Kante.

Bei den Motoren kann der Kunde zwischen Benzin- und Diesel-Varianten wählen. Die RNZ war mit dem 1.4 T-GDI unterwegs. Ein Benziner mit Sechs-Gang-Schaltgetriebe, der 140 PS unter der Haube hat und es auf ein Leergewicht von rund 1,5 Tonnen bringt. Stimmt, das liest sich nicht wirklich nach einer Sportskanone, eher nach einem Auto, das eben so im Verkehr mit schwimmt. Aber weit gefehlt: Legt man es darauf an, kann der Direkteinspritzer mit Turboaufladung auch sprinten. Egal, in welcher Fahrlage, tritt man das Gaspedal beherzt durch, folgt sofort eine Reaktion. Auf Landstraßen-Tempo schiebt er sich in 9,1 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 208 km/h. Das Fahrgefühl ist gut, Bodenwellen werden gekonnt ausgebügelt, die Lenkung ist direkt und präzise. Den Durchschnittsverbrauch beziffert Hyundai auf 5,9 Liter, rings um Heidelberg ordnete sich der i30 bei 7,1 Litern ein.

Ausstattungsversionen werden fünf angeboten. Doch im Gegensatz zu so manchem Mitbewerber ist selbst die Einstiegsvariante schon recht üppig bestückt: Eine Bergfahrhilfe, ein Lichtsensor, sechs Airbags, eine Notbremsfunktion, eine Klimaanlage, ein Fernlicht-, ein aktiver Spurhalte- sowie ein Aufmerksamkeitsassistent sind Serie.

Wer noch ein paar Euros oben drauf legt, kann sich ein Rundumsorglos-Paket sichern: In der Premiumausstattung ist alles an Bord, was derzeit so auf dem Markt verfügbar ist. Ein autonomer Notbremsassistent mit Fußgänger-Erkennung und Frontkollisions-Warner oder Voll-LED-Scheinwerfer sorgen für sicheres Fahren.

Der Einstieg in die i30-Kombi-Welt liegt bei 15.990 Euro. Entscheidet man sich für den Benziner mit 140 PS sind mindestens 23.650 Euro fällig.

> Fazit: Die dritte Generation des i30 Kombi ist ein klarer Fortschritt. Sie ist sicherer, deutlich geräumiger und auch komfortabler als der Vorgänger. Und quasi als XXL-Sahnehäubchen gibt’s von Hyundai noch eine Garantie über fünf Jahre.