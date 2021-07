Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Kommendes Jahr ist es soweit, dann feiert der Jazz seinen 20. Purzeltag auf deutschen Straßen. Fein gemacht hat er sich aber jetzt schon, und das gehörig, vor allem unterm rundlicheren Blech hat sich der quirlige Honda entwickelt, und das nicht nur wegen des serienmäßigen Hybridantriebs. Los geht’s ab 22.250 Euro.

Ein stolzer Preis, wird mancher denken, auch hier hat sich der Jazz spürbar gemausert, im Sommer vor fünf Jahren begann die Liste für den schick gezeichneten Kleinwagen noch bei 15.990 Euro. Bevor jetzt aber der Zeigefinger nach oben schnellt, sei auf die verbaute Technik verwiesen, denn hier wurde ebenso wenig gespart wie am Geld fürs Glas. Und das ist erfreulich, der Jazz bietet eine erstaunlich gute Sicht nach draußen, gerade die Dreiecksscheiben direkt an den zierlichen A-Säulen geben den Blick auf den kreuzenden Verkehr frei.

Honda Jazz Hybrid Kleinwagen, 5-Türer, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4044/1966 (inkl. Außenspiegeln)/1526/2517 mm, Leergewicht (gefahrene Variante: "Executive"): 1274 kg, Gepäckraum: 304-1205 l., Antrieb: 1,5-l-Benziner, 72 kW/98 PS bei 5500-6400 U/min, 131 Nm bei 4500-5000 U/min, E-Motor: 80 kW/109 PS, 253 Nm, Vmax: 175 km/h, Verbrauch nach Normzyklus: 3,6 l/100 km, CO2: 84 g/km; Testverbrauch: 4,4 Liter/100 Kilometer, Preise: ab 22.250 Euro

Das Design des Jazz hat durchaus drollige Züge, sympathisch nahbar möchte man sagen, die Motorhaube gibt sich zurückhaltend kurz. Dass darunter trotzdem zwei Herzen schlagen, das thematisieren wir noch. Denn zunächst möchte der Jazz ins Innere bitten, Platz genug ist ja, der Aha-Effekt ist gesichert. Kenner ahnen es, die Magic Seats lassen grüßen. Die geteilten Rücksitze klappen auf Wunsch vollständig um, und versinken in der Ladefläche. Da zudem der Beifahrersitz, also dessen Lehne, flach nach hinten geneigt werden kann, lassen sich auch mal Dachlatten aus dem Baumarkt mitnehmen.

In Sachen Raumangebot wie Komfort marodiert der Jazz direkt in die Kompaktklasse, ein Ladevolumen von 304 bis 1205 Litern kann sich sehen lassen, auch wenn das schon einmal bei über 1300 Litern lag, die Technik braucht eben Platz. Übrigens: Der Tank misst derer 40.

Mit dem Benzinvorrat, der da im Behältnis schwappt, geht der Vierzylinder-Atkinson-Motor mit seinen beiden obenliegenden Nockenwellen und der variablen Ventilsteuerung ziemlich knausrig um, dass man meinen könnte, er möge gar keinen Sprit. Das liegt natürlich an der E-Unterstützung, die der 1,5 Liter messende Verbrenner, er leistet 98 PS und liefert 131 Newtonmeter, seitens der E-Maschine erfährt, hier stehen 109 PS und 253 Newton in den Datenblättern.

Das lässt sich freilich nicht aufaddieren, die Technik geht nämlich gar wundersame Wege. Und zwar allein, der Mensch am Volant darf lediglich auf "D" schalten, den Rest regelt der Jazz, er wechselt nahtlos zwischen den Fahrmodi, je nach Anforderung sorgen Elektro-, Hybrid- oder Motorantrieb für Schub, offiziell nennt sich das System "e:HEV Hybridantrieb". Dabei wirkt der Benziner, der Jazz wird generell in dieser Konfiguration angeboten, nicht direkt auf die Räder, sondern auf einen Generator, der wiederum den Strom für den E-Antrieb erzeugt. Wann und wie, das bestimmt die Elektronik, wobei der Verbrauch auch durch zügigere Autobahnetappen nicht über die Fünfermarke steigt. In unserem Fall waren es exakt 4,4 Liter auf einhundert Kilometer, theoretisch sind mit einer Tankfüllung rund 900 Kilometer machbar.

Ebenfalls sehr angenehm: Der Abrollkomfort, im Normalfall gleitet der Jazz überraschend leise durch die Lande, einzig beim starken Beschleunigen dreht der nach Euro-6d eingestufte Motor jaulig hoch.

Hoch ist aber auch das Niveau der Sicherheitstechnologien, sowohl der Spurhalteassistent, der Fernlichtassistent wie auch die Verkehrszeichenerkennung sind serienmäßig, und auch das bekannte "CMBS" ist an Bord, das System erkennt die Gefahr eines Zusammenstoßes, warnt – und bremst.