Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Global gesehen ist der CR-V der meistverkaufte SUV, Honda hat hier 1995 aufs richtige Pferd gesetzt. Dieses wurde nun ordentlich gestriegelt, seit kurzem rollt die leicht gewachsene Neuauflage auch auf unseren Straßen. Allerdings nur noch als Benziner, Honda hat sich im Falle des CR-V vom Selbstzünder verabschiedet. Los geht’s ab 28.490 Euro.

Betrachtet man sich den immerhin 460 Zentimeter langen Wagen, dann erkennt man die Silhouette sofort wieder: Der Bug breit und selbstbewusst, die Fensterlinie markant ansteigend und das Heck flankiert von der hochkant montierten LED-Beleuchtung. Eine der wesentlichsten Änderungen versteckt sich indes im Gebälk: Der um gut drei Zentimeter gewachsene Radstand kommt vor allem dem deutlich gewachsenen Innenraum zu Gute, der nun auch siebensitzig ausgeführt sein kann, wobei sich die japanische Traditionsmarke den Luxus zweier minimal abweichender Radstände erlaubt. Denn die Modelle mit Frontantrieb sind mit 2662 Millimetern gelistet, wählt man einen Allradler, dann sind es derer 2663. Und einen Zentimeter höher ist der 4WD auch.

TECHNISCHE DATEN SUV, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4600/2117 (mit Außenspiegeln)/1679- 1689/2662 - 2663 mm, Leergewicht: 1 501-1 705 kg, Gepäckraum: 561-1 756 l., Antrieb, 1,5-l-Benziner: 173 PS (193 PS bei CVT) je bei 5600 U/min, 220 Nm bei 1900-5000 U/min (CVT: 243 Nm bei 2 000-5 000 U/min), Vmax: 200-210 km/h, Verbrauch nach Normzyklus: 6,3-7,1 l/100 km, CO2: 143-162 g/km; Testverbrauch (CR-V "Elegance", CVT-Automatik und Allradantrieb): 8,5 Liter/100 Kilometer, Preise: 28.490 bis 39.790 Euro.

Für Schub sorgt grundsätzlich ein Benziner - der neue, ab 32290 Euro startende CR-V Hybrid sei an dieser Stelle erwähnt, jedoch nicht näher betrachtet - der stramme 193 Pferdestärken aus seinen exakt 1498 Kubikzentimetern schöpft. Aber nur, wenn man sich für die komfortable CVT-Automatik entscheidet, in Kombination mit dem serienmäßigen Sechsgang-Schaltgetriebe leistet der VTEC Turbo 173 PS bei ebenfalls 5600 Touren. Und auch in Sachen Drehmoment liegen die Schalter etwas niedriger: Das Maximum steht hier bei 220 Newtonmetern an, die zwischen 1900 und 5000 Umdrehungen geliefert werden, im CVT-Modell sind es 243, diese stehen zwischen 2000 und 5000 Touren an. Man sieht: Schon auf dem Papier beeindruckt der Vierender.

Und er kann die Ansage der Datenblätter auch auf der Straße unter Beweis stellen: Es ist beachtlich, wie souverän und sonor klingend der "kleine" Motor, wir fuhren die 193 PS starke CVT-Variante, den leer 1669 Kilo wiegenden SUV anschiebt. Setzt man den Wählhebel zudem auf "S" wie "Spurt", geht es noch einmal einen Tacken zügiger, selbst Autobahntempi im Bereich von 200 Stundenkilometern sind somit machbar, wobei der Bordcomputer dann in Sachen Verbrauch auch in Richtung von neun Litern zielt. Gemäßigte Fernreisen lassen sich indes mit derer acht realisieren, die Wahrheit des automobilen Alltags liegt in der Mitte.

So viel zu den Dingen unter der vorderen Haube, schauen wir nun mal ins Heck. Der verlängerte Radstand kommt nicht nur den Menschen an Bord zu Gute, die auch in der zweiten Reihe bequem reisen, sondern gegebenenfalls auch der Ladung. Zudem wäre der CR-V kein echter Honda, gäbe es nicht einen feinen Gimmick im Ladeabteil: Klappt man die im Verhältnis 60:40 geteilte Rückbank um, und das geht wirklich mit einer Hand, dann sinken die Sitzflächen ein wenig ein, und es entsteht eine ebene Fläche. In der Länge misst der Laderaum maximal 1,83 Meter, das ist ein Plus von immerhin 25 Zentimetern.

Ein Segen in engen Situationen ist auch die Rückfahrkamera, die selbst dann ein gestochen scharfes Bild liefert, wenn man rückwärts direkt in die tief stehende Sonne zirkelt. Und auch in Sachen Fahrverhalten hat sich der CR-V erfreulich entwickelt, dank der sehr leichtgängig ausgelegten Lenkung und dem komfortablen Fahrverhalten dirigiert man ihn flott durch die Landschaft. Apropos Landschaft: Die Innenverkleidung der Türen schaut zwar nach Holz aus, es handelt sich jedoch um Kunststoff. Mittendrin der zentrale Touchscreen, wobei auch das eigentliche Cockpit jenseits des Lenkrads grundsätzlich als sieben Zoll messendes LCD-Farbdisplay ausgeführt ist.

Erhältlich ist der CR-V in fünf Ausstattungsvarianten und in drei Antriebsversionen: Freunde eines Handschalters haben die Wahl zwischen Front- und Allradantrieb, wer sich für die CVT-Automatik entscheidet, der fährt grundsätzlich mit Allrad. Die Preise staffeln sich von 28.490 Euro im Falle der Variante "Comfort", über "Elegance", "Lifestyle" - diese Ausführung gibt es für 37.990 Euro auch als "Lifestyle 7-Sitzer" - bis zum Flaggschiff namens "Executive", für 39.790 Euro.