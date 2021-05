RNZ. Gut zu tun hatten die beiden Zahnärzte Claus-Peter Beck und Florian Mannl bei der Telefonaktion zur Zahngesundheit für RNZ-Leser. Die Themen Parodontitis und Implantate stießen auf besonders großes Interesse. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Mein Zahnfleisch ist ständig entzündet und blutet auch mitunter. Ich nehme Herzmedikamente und habe diese jetzt abgesetzt. Die Entzündung geht aber nicht zurück. Was kann ich jetzt tun? Auf keinen Fall sollte man Medikamente ohne ärztlichen Rat absetzen. Es gibt zahlreiche verschiedene Risikofaktoren, die die Entwicklung von Zahnfleischentzündungen und Parodontitis begünstigen können. Einer der wichtigsten ist eine unzureichende Mundhygiene, aber auch alle Hindernisse, die eine gründliche Entfernung von Zahnbelägen erschweren können, spielen eine Rolle. Deshalb ist anzuraten, regelmäßig eine professionelle Zahnreinigung vornehmen zu lassen und sich auch vom behandelnden Zahnarzt zeigen zu lassen, wie sich schwer erreichbare Stellen richtig putzen lassen. Damit müsste die Entzündung mit der Zeit abheilen. Regelmäßige Mundhygiene muss auch mit professioneller Hilfe in der Praxis betrieben werden.

Mein Zahn ist wurzelbehandelt, hat eine ältere Krone und eitert nun. Macht es Sinn diesen Zahn zu erhalten oder wäre ein Implantat besser? Natürlich kann man erstmals versuchen, den Zahn zu retten. Dazu müsste die Krone entfernt und die Wurzelfüllung revidiert werden. Auch chirurgisch könnte der Eiterherd mittels einer Wurzelspitzenresektion beseitigt werden. Nach der geglückten Revision könnte wieder eine neue Krone aufgesetzt werden. Eine Alternative dazu ist das Implantat.

Für das Setzen eines Implantats müsste erst mal geprüft werden, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind, zum Beispiel ob genug Knochen vorhanden ist. Das kann der Zahnarzt prüfen und auch beraten, welche Behandlungsmethode im individuellen Fall geeignet ist. Die Kosten einer Revision oder einer Implantation sind in etwa gleich.

Mehrere meiner Zähne sind locker, soll ich sie entfernen lassen? Hierzu sollten zuerst der Lockerungsgrad und die Tiefe der Zahnfleischtaschen geprüft werden, denn das Hauptkriterium der Behandlung sollte die Erhaltung der Zähne sein. Daher ist auch eine Parodontitisbehandlung angeraten: Dafür sollten Patienten vor allem zu Beginn in regelmäßigen Abständen eine professionelle Zahnreinigung (PZR) und dann je nach Schweregrad eine Parodontitisbehandlung durchführen lassen.

Ich habe Osteoporose und im Oberkiefer wurden mir zwei Zähne gezogen. Ich soll nun eine Teilprothese bekommen. Allerdings nehme ich Bisphosphonate und Blutverdünner. Kann dies zum Problem werden? Eine Teilprothese kann eine gute Lösung sein. Allerdings gilt es penibel darauf zu achten, dass keine Druckstellen entstehen. Manchmal ist es in so einem Fall – als Prophylaxe von Druckstellen – besser, Implantate zu setzen. Zudem sollte bei jedem Arztbesuch – nicht nur beim Zahnarzt – immer angeben, wenn Bisphosphonate eingenommen werden.

Normalerweise gehe ich dreimal pro Jahr zur professionellen Zahnreinigung. Aus Angst vor dem Coronavirus habe ich meine Termine bereits zweimal verschoben. Jetzt blutet es aber immer mehr. Was soll ich tun? Keinen Termin mehr absagen, sondern zeitnah zur Behandlung gehen. Das Infektionsrisiko in einer Zahnarztpraxis ist äußerst gering. Laut Statistik der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) gab es mit Stand vom 15. Januar 2021 bundesweit 28 als Berufskrankheit anerkannte Coronavirusinfektionen in der Zahnmedizin. Die Hygienegrundsätze in Zahnarztpraxen waren auch schon vor Corona äußerst hoch, da die Zahnärzteschaft mit jeglichen Infektionsrisiken umzugehen weiß.

