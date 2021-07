Von Daniel Hund

Heidelberg. Die Fangemeinde des Fiat 500 ist groß. Diese kleine Knutschkugel hat einfach was. Stil, Eleganz und ja, mittlerweile sogar einen Elektro-Antrieb. Und der kommt an, man sieht den 500e immer häufiger von Ampel zu Ampel rollen. Auch in Heidelberg.

Die RNZ war kürzlich mit dem Stromer im XXS-Format unterwegs. Angeboten wird er in zwei Varianten. Mit einem 23,8-kWh- und einem 42-kWh-Akku. Der Unterschied liegt hier vor allem in der Reichweite, während Fiat bei der größeren Version eine Reichweite von 300 bis 320 Kilometer verspricht, muss man sich beim kleinen Bruder mit 180 Kilometern begnügen.

Hintergrund Länge x Breite x Höhe (m): 3,62 x 1,68 x 1,52 Meter; Antrieb: Elektromotor, 87 kW/118 PS, maximales Drehmoment (Nm): 220; [+] Lesen Sie mehr Länge x Breite x Höhe (m): 3,62 x 1,68 x 1,52 Meter; Antrieb: Elektromotor, 87 kW/118 PS, maximales Drehmoment (Nm): 220; Ladeleistung DC: bis 85 kW; Getriebe: Automatisches Untersetzungsgetriebe; Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s): 9,0; Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h; Stromverbrauch im Test (kombiniert): 17 kW/100 km; Preis (Euro): ab 29.560 Euro

Doch wer sich regelmäßig mit Elektro-Autos beschäftigt, der weiß: Zwischen Theorie und Praxis liegen oft Welten. Wie sich das beim Fiat 500 verhält, hat sich rings um Heidelberg gezeigt. Getestet wurde die 42-kWh-Akku-Version. Immer im Hinterkopf dabei: die Reichweite von 300 Kilometern.

Kurz zu den Eckdaten: 118 PS, 150 km/h in der Spitze und in neun Sekunden auf Landstraßen-Tempo. Hört sich alles recht flott an, interessierte während der RNZ-Testrunden aber nicht. Sparsam unterwegs sein – ohne zu schleichen – lautete da das Motto.

Die Teststrecke: Zwischen Heidelberg und Heppenheim die B3 hoch und runter. Zwei Versuche – jeweils vormittags bei geringem Verkehr – standen an. Eins vorneweg: Die 300-Kilometer-Marke wurde nicht geknackt. Beim ersten Testlauf war nach rund 250 Kilometern Schluss, beim zweiten wurde knapp an 280 Kilometern gekratzt.

Unrealistisch ist die 300er Grenze dennoch nicht. Vor allem dann nicht, wenn man den schicken Knirps vornehmlich in der Innenstadt bewegt. Bei Geschwindigkeiten um die 30 km/h, bei denen das Gaspedal eher gestreichelt als getreten wird, wird aus dem 500e ein echter Sparfuchs. Selbst die 320 Kilometer könnten dann zu knacken sein.

Zu den Fakten: Fiat spricht von einem durchschnittlichen Verbrauch von 14,0 kWh je 100 Kilometer, im RNZ-Testmodus pendelte sich der schnittige Italiener bei 17 kWh ein.

Zur Auswahl stehen drei verschiedene Fahrmodis: "Normal", "Range" und "Sherpa". Während der Normal-Modus – wie es der Name schon sagt – keine Besonderheiten aufweist, sind die anderen beiden Varianten ein wenig spezieller. Der Range-Modus steht für eine stärkere Rekuperation und somit auch für sparsameres Fahren.

Die Sherpa-Variante, deren Name an die Bergführer und Träger im Himalaya-Gebirge angelehnt ist, legt da jedoch nochmals eine Schippe obendrauf. Sie soll den Verbrauch nahezu komplett reduzieren – und das mit drastischen Eingriffen: Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dann nur noch 80 km/h, die Gas-Annahme wird abgeschwächt und "unnötige" Strom-Fresser wie die Sitzheizung oder die Klimaanlage stehen nicht mehr zur Verfügung.

Rings um Heidelberg kam die Sherpa-Variante nur einmal zum Einsatz, als der Testwagen wirklich auf der letzten Rille – mit nur noch fünf Kilometern Reichweite – in Richtung Ladestation rollte.