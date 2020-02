Von Daniel Hund

Heidelberg. "Starke Front, die macht ja mal richtig was her." Zwei Männer, ein Auto – der Ford Edge. Es ist auf einem Supermarkt-Parkplatz zwischen Heidelberg und Mannheim, als ihn das Duo umzingelt. Auf und ab geht. Schaut und plaudert. Vor allem das Gesicht hat es ihnen angetan. Beide stehen auf den bulligen Look. "Da hat Ford mal ein tolles Auto gebaut." Der andere nickt: "Das muss man einfach so sagen."

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Ford Edge 2,0 l EcoBlue ST-Line Zylinder: 4 Hubraum (ccm): 1997 Maximale Leistung (PS): [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Ford Edge 2,0 l EcoBlue ST-Line Zylinder: 4 Hubraum (ccm): 1997 Maximale Leistung (PS): 190 Maximales Drehmoment (Nm): 400 Antrieb: Allrad Getriebe: 6-Gang-Handschaltung Höchstgeschwindigkeit (km/h): 203 Beschleunigung 0 - 100 km/h (s): 10,4 LxBxH (mm): 4808×1928×1686 Leergewicht (kg): 2032 Testverbrauch (l): 7,4 CO2-Emission (g/km): 152 Abgasnorm: Euro 6d-Temp Preis (Euro): 54.800

Ein Hingucker war der Edge auch schon in der ersten Generation, die 2006 in den USA vorgestellt wurde, doch 2016 wurde nochmals nachgebessert – und das mit Erfolg. Apropos 2016, erst seit dem Startschuss zur zweiten Generation ist er auch in Europa erhältlich. Im Jahr 2019 wurden in Deutschland knapp 4200 Modelle des Ford Edge verkauft. Stimmt, sonderlich viel ist das nicht. Aber genau das macht ihn eben auch so interessant: Er ist keines dieser SUVs, das an jeder zweiten Ampel aufkreuzt, an denen man sich längst satt gesehen hat.

Im letzten Jahr wurde nun nochmals Hand angelegt. Neu sind die scharf gezeichneten LED-Schweinwerfer und die LED-Rückleuchten. Auch in Sachen Assistenzsysteme wurde nachjustiert. Müdigkeitswarner, Verkehrszeichen-Erkennung … – Ford hat all das im Programm, was heutzutage so auf dem Markt erhältlich ist.

Angetrieben wird er auf dem deutschen Markt von zwei Selbstzünder-Varianten. Ein 2.0-Liter-Diesel mit 190 PS und eine aufgepimpte Version mit Bi-Turbo-Aufladung, die es auf 238 Pferdestärken bringt. Die RNZ war mit dem etwas schwächeren Motor in der ST-Line-Ausstattung unterwegs, der im Gegensatz zu seinem großen Bruder, der serienmäßig eine Acht-Gang-Automatik an Bord hat, mit einer Sechs-Gang-Handschaltung vorfährt.

Der Grundpreis des Testwagens lag bei 54.800 Euro, ist dafür aber auch schon sehr gut ausgestattet. Wem ein weniger üppiges Paket reicht, kann sich für die Trend- (ab 41.700 Euro) oder Titanium-Variante (ab 45.700 Euro) entscheiden. Und für all die Denker und Lenker, die stets nach dem Optimum streben, dürfte es dann wohl der Edge Vignale werden, der für knapp 60.000 Euro den Besitzer wechselt.

Und wie fährt er sich so, der Große? Gut. Ruhig liegt er auf der Straße, arbeitet leise vor sich hin. Legt man es darauf an, kann er bis zu 203 km/h schnell sein. Ausgefahren wurde der Topspeed während der RNZ-Testfahrten nicht. Da ging es eher gemütlich zur Sache und hier wusste der Allradler zu überzeugen: Mit 7,4 Litern lag der Durchschnittsverbrauch des rund zwei Tonnen schweren Gefährts in einem beachtlichen Bereich.

Ebenfalls gut: die Kurvenlage. Was aber natürlich auch mit der ST-Line-Version zusammenhängt, die ist besonders sportlich abgestimmt.

Das Platzangebot im Innenraum ist nicht überragend, aber okay. Was mit der Form des Edge zusammenhängt. Das Dach fällt nach hinten ab, sieht stylish aus, kostet somit aber Platz. Ansonsten ging es im Testwagen edel zu: Viel Leder, ein hochwertiges Touchscreen-Navi und ein Soundsystem der Extraklasse aus dem Hause Bang & Olufsen.

> Fazit: Der Edge ist das Top-SUV aus den Ford-Werken. Er thront über seinen Brüdern. Optisch ist er eine Wucht, kann durchaus mit der deutschen Premium-Konkurrenz mithalten. In Sachen Motor-Variationen dagegen nicht. Ein paar Alternativen für den deutschen Markt – ein Benziner zum Beispiel – würden die Verkaufszahlen sicher ankurbeln.