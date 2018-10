Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Ganz zu Anfang, da wurde er noch belächelt, der kleinste Camper aus Hannover. Doch inzwischen ist er eine feste Größe, der "Caddy Beach", der die begrenzten Raumverhältnisse ideal ausnutzt, auch wenn die Hannoveraner kein Aufstelldach im Programm haben. Das überlassen sie Aufbauherstellern wie Reimo. Los geht’s ab 23.181 Euro.

Okay: Der Caddy Beach hat weder eine Küche noch eine Sitzgruppe wie der California Coast oder der Ocean auf Basis des deutlich größeren Transporters zu bieten. Dafür aber ganz andere Talente. Beispielsweise in Sachen Länge und Antrieb, offeriert VW Nutzfahrzeuge den Caddy Beach doch mit langem wie auch kurzem Radstand. Und selbst eine Erdgas-Version ist am Start - all das gibt es beim "großen" California nicht. Dennoch schnuckelt der Kleine mit seinem Beinamen "Beach" ganz bewusst in die Nähe des "richtigen" California.

Gefertigt wird der Caddy, und somit auch der Beach, im polnischen Poznan: Rund 1000 Stück verkauft Volkswagen inzwischen pro Jahr, wobei der Reise-Zwerg vor allem im Heimatland beliebt ist, hier wird ungefähr die Hälfte der Fahrzeuge abgesetzt. Doch auch in Island, Frankreich, Österreich und der Schweiz hat der kleine Rumtreiber seine Fans, wobei gerade in den Alpenrepubliken zur Allradoption geraten werden kann. Denn erst dann macht der Beach so richtig Sinn. Ganz egal, ob man sich für den regulären Radstand oder die knapp 50 Zentimeter längere Version, "Maxi-Beach" genannt, entscheidet, die kein längeres Bett, aber dafür mehr Stauraum bietet.

Immerhin drängt sich der Caddy Beach für spontane Fluchten aus dem Alltag regelrecht auf: Mit ihm kleine Wege in die Pampa zu suchen, das fällt leicht - vor allem in der Allradversion, die sich mit dem optionalen "Alltrack-Paket", bestehend aus 17-Zoll-Leichtmetallrädern, einem schwarzen Unterfahrschutz mit silberfarbenen Blenden oder robusten Karosserieabdeckungen aus Kunststoff am Radlauf und an den seitlichen Schwellern zusätzlich aufbrezeln lässt. Eine Privacy-Verglasung sorgt für einen gewissen Sichtschutz, flexible Verdunklungen für nächtliche Privatsphäre. Denn als wichtigstes Feature bietet der kleine Beach ein Faltbett im Heck. Natürlich kann man es, wie auch die Sitzbank, einfach ausbauen, um Raum zu haben für den Transport sperriger Güter. Und auch die seitlichen Stofftaschen sind entnehmbar: Bei echten Fans sind diese stets vorbereitet, und mit Klamotten und Waschzeug bestückt am Start. Denn im Falle spontaner Reisesehnsucht dauert es nur Sekunden, um die Taschen, die zugleich für Sichtschutz in den hinteren Seitenfenstern sorgen, in ihren Halterungen zu befestigen. Knebelverschlüsse sichern die Taschen in den Fensternischen.

Für den flotten Spurt zum Strand sorgen drei Benziner mit 84 bis 125 PS, drei Diesel mit 102, 122 und 150 Pferdchen und der bereits erwähnte 110-PS-Erdgas-Motor. Mit ihm kommt der Caddy Beach auf 28.322 Euro, der Maxi-Beach mit langem Radstand liegt rund 2300 Euro teurer, wobei die Entscheidung angesichts der enormen Bandbreite nicht eben leicht fällt. Zählt man alle Variationsmöglichkeiten in Sachen Motor, Radstand oder Antrieb zusammen, kommt man auf gut 20 "Stranderscheinungen".

Dort angekommen richtet man sich binnen Minuten ein. Der Tisch? Mit Klettbändern unter der Schlafbank fixiert. Die Stühle? In zwei sinnigen Taschen hinter der Rückbank zu finden, Tragegurte erleichtern den Transport für Ausflüge ans Wasser. Das Bett: Flux über die eingeklappte Rückbank nach vorne ausgerollt, 200 auf 110 Zentimeter groß - und außerordentlich bequem.

Die Vordersitze des Caddy Beach sind serienmäßig mit einer klappbaren Lehne versehen, was eine noch bessere Raumausnutzung erlaubt, während es ein Sicherungsband erlaubt, das Bett auch bezogen und mit Bettzeug für die Fahrt zumindest leidlich einzuwickeln. Auch ist die Heckklappe von innen zu öffnen, ein spezieller Entlüftungshaken fürs Heckklappenschloss sorgt für frische Luft in heißen Nächten, für Leseratten wurde ein LED-Spot in die Heckklappe integriert, während sich unterm Bettgestell ein gewaltiger Stauraum fürs Gepäck befindet, in dem beispielsweise eine Kühlbox mit auf Reisen geht.

Natürlich bietet der kleine Rumtreiber nicht die Stehhöhe des großen Bruders mit seinem Klappdach - es sei denn, man baut auf dem Campingplatz das Zelt an die Heckklappe. Und auch eine Küche ist nicht am Start. Dafür bietet er eine erstaunliche Wendigkeit.